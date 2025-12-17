KIJEV SE TRESE OD RUSKOG ODGOVORA NA AMERIČKE GARANCIJE! Eksplozije širom prestonice Ukrajine, Kličko se oglasio o dejstvu PVO, dronovi sručeni na Sumi (VIDEO)

Eksplozije su noćas odjekivale u Kijevu tokom napada ruskih dronova na prestonicu Ukrajine.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je u trenutku napada objavio da protivvazdušna odbrana (PVO) deluje u Obolonskom okrugu.

Novinar Kijev indipendenta na terenu prijavio je prve eksplozije u 22.52 sati po lokalnom vremenu.

Ukrajinski medij podseća da Rusija redovno napada gradove širom Ukrajine, gađajući ključlnu infrastrukturu dok nastavlja rat uprkos naporima SAD da posreduju u okončanju neprijateljstava.

Kyiv is under Russian drone attack! Air raid alert in the city. pic.twitter.com/GMmO64sVxX — EMPR.media (@EuromaidanPR) 16. децембар 2025.

Amerika je pristala da Ukrajini pruži bezbednosne garancije u sklopu mirovnog sporazuma.

⚡️Explosions reported in Kyiv as Russian drones attack Ukraine's capital.



Explosions were reported in Kyiv late on Dec. 16 during a Russian drone attack.https://t.co/vItzPdLIwn — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) 16. децембар 2025.

Kijev indipendent navodi da je kasno sinoć i Sumi ostao bez struje nakon ruskih napada na taj grad na severoistoku Ukrajine.

- Više od desetak dronova pogodilo je lokacije širom grada u roku od pola sata - saopštio je guverner Sumske oblasti Oleg Grigorov u objavi na Telegramu.

A large attack by "Heraeus" on the Armed Forces of Ukraine's facilities in Kyiv and its surroundings has begun.



Local residents report dozens of explosions. After several drone hits, a secondary detonation occurred in one of the facilities. The flames from the fire can be seen… pic.twitter.com/sarvGvkbEs — Bernadette 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher) 16. децембар 2025.

Podseća se da je tokom noći 6. na 7. decembar u masovnim ruskim napadima raketama i dronovima pogođena energetska infrastruktura širom Ukrajine, konkretno trafostanice i proizvodni objekti, a isključen jedan od dalekovoda koji snabdevaju strujom nuklearnu elektranu Zaporožje.

