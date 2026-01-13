AKTUELNO

Svet

CENTRALNA EVROPA PARALISANA LEDOM: Aerodromi zatvoreni, vozovi stoje, ljudi očajni

Izvor: Novosti, Foto: RINA ||

Zbog ledene kiše zatvoren je aerodrom u Beču, dok je saobraćaj na praškom aerodromu Vaclav Havel znatno ograničen.

Po obaveštenju za pilote, NOTAM-u, na aerodromu u Beču neće biti ni dolaznih ni odlaznih letova najmanje do 11 časova, zbog čega je došlo do otkazivanja i preusmeravanja brojnih letova.

Ledena kiša prekrila je puteve i železničke pruge, zbog čega su vozovi u Beču, Donjoj Austriji, Gornjoj Austriji i Burgenlandu značajno kasnili ili su otkazani, posebno linije prema aerodromu i Gracu.

Samo S-Ban i Gradski aerodromski voz (CAT) saobraćaju po redu vožnje. Vlasti i hitne službe se bore sa zastojima u saobraćaju.

U Pragu su dolasci ograničeni dok osoblje uklanja led sa glavne piste, a tokom dana se očekuju kašnjenja i poremećaji u saobraćaju, naveo je aerodrom na mreži X.

Autor: D.Bošković

