CENTRALNA EVROPA PARALISANA LEDOM: Aerodromi zatvoreni, vozovi stoje, ljudi očajni

Zbog ledene kiše zatvoren je aerodrom u Beču, dok je saobraćaj na praškom aerodromu Vaclav Havel znatno ograničen.

Po obaveštenju za pilote, NOTAM-u, na aerodromu u Beču neće biti ni dolaznih ni odlaznih letova najmanje do 11 časova, zbog čega je došlo do otkazivanja i preusmeravanja brojnih letova.

Uns erreichen weiterhin zahlreiche Bilder vom #Glatteis in Wien. Anbei ein paar Fotos aus dem 3. und 4. Bezirk. Vorsicht, es wurde uns auch von herabfallendem Eis von Dachkanten berichtet!

Ledena kiša prekrila je puteve i železničke pruge, zbog čega su vozovi u Beču, Donjoj Austriji, Gornjoj Austriji i Burgenlandu značajno kasnili ili su otkazani, posebno linije prema aerodromu i Gracu.

❌🛫 Der Viennaairport ist wegen des Glatteises aktuell gesperrt. Ein dicker Eispanzer ❄️ hat sich auf dem Vorfeld und den Rollwegen gebildet, sodass kein sicherer Flugbetrieb stattfinden kann.

13. јануар 2026.

Samo S-Ban i Gradski aerodromski voz (CAT) saobraćaju po redu vožnje. Vlasti i hitne službe se bore sa zastojima u saobraćaju.

U Pragu su dolasci ograničeni dok osoblje uklanja led sa glavne piste, a tokom dana se očekuju kašnjenja i poremećaji u saobraćaju, naveo je aerodrom na mreži X.

Wien meldet große Probleme trotz Allrad.

Autor: D.Bošković