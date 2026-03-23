AVION SE RASPAO NA POLA NAKON SUDARA! U letelici bilo 72 putnika i četiri člana posade: IMA MRTVIH (FOTO, VIDEO)

Izvor: Fox News/NBC News

Avion regionalne kompanije iz sastava "Er Kanada ekspres" udario je noćas u vozilo lučke uprave na zemlji nakon sletanja na aerodrom "La Gvardija" u Njujorku, koji je zbog tog incidenta privremeno zatvoren za saobraćaj.

Foks njuz prenosi podatke sajta za praćenje letova Flajtradar24 da je avion CRJ-900, koji je stigao iz kanadskog grada Montreala, udario u vozilo brzinom od oko 40 kilometara na čas neposredno pre ponoći po lokalnom vremenu.

Mlaznjak pripada kompaniji "Džez aviejšen", regionalnom partneru "Er Kanade".

"Er Kanada" i "Džez aviejšen" potvrdili su incident američkoj televiziji.

- Let 8646 je bio na putu ka LGA (La Gvardija) iz Montreala (YUL). Preliminarna lista putnika pokazuje da je avion prevozio 72 putnika i četiri člana posade, mada to podleže potvrdi - saopštila je regionalna kompanija za Foks njuz.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo SAD izdala je zabranu leta svim avionima na tom aerodromu, navodeći da je došlo do vanredne situacije, ali bez konkretnih detalja.

Na sajtu aerodroma La Guardije prikazano je da su avioni koji su stizali tu preusmereni na druge aerodrome ili vraćeni tamo odakle su poleteli.

Lučka uprava je potvrdila da se avion sudario sa vozilom za spasavanje i gašenje požara Lučke uprave.

Na snimcima s aerodroma vidi se da je kanadski avion bukvalno prepolovljen nakon sudara.

NBC njuz saznaje od dva izvora upoznata s istragom da su poginuli pilot i kopilot aviona, a druga dva člana posade imaju prelome udova, prebačeni su bolnicu i nalaze se u stabilnom stanju.

Nisu prijavljene druge teže povrede.

