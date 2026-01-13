Bivšem predsedniku Južne Koreje preti smrtna kazna

Tim specijalnog tužioca Čo Un-Suk-a zatražio je danas smrtnu kaznu za bivšeg predsednika Južne Koreje Jun Suk Jeola zbog neuspelog uvođenja ratnog stanja, opisavši ga kao vođu pobune koji je pokušao da ostane na vlasti preuzimanjem kontrole nad pravosuđem i zakonodavnom vlašću.

Čo Un-sukov tim zatražio je izricanje kazne tokom završnog ročišta na suđenju Junu u Centralnom okružnom sudu u Seulu, prenosi Jonhap.

Tužilac je za bivšeg ministra odbrane zatražio doživotnu zatvorsku kaznu zbog podrške uvođenja vojnog stanja.

Bivši južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol proglasio je 3. decembra 2024. godine ratno stanje, ali je Narodna skupština ubrzo nakon toga glasala za njegovo ukidanje, što je dovelo do Junovog smenjivanja sa predsedničke funkcije.

Autor: D.Bošković