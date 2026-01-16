Južnokorejski sud osudio bivšeg predsednika Juna na pet godina zatvora: Izricanje presude prenošeno uživo

Centralni okružni sud u Seulu osudio je danas bivšeg južnokorejskog predsednika Jun Suk Jeola na pet godina zatvora zbog ometanja vlasti u izvršenju naloga za hapšenje, u vezi sa njegovim neuspelim pokušajem uvođenja ratnog stanja u decembru 2024. godine.



Sud je Juna proglasio krivim i po dodatnim optužbama koje uključuju falsifikovanje zvaničnih dokumenata i nepoštovanje zakonske procedure propisane za proglašenje vanrednog stanja, navedeno je u presudi čije je izricanje prenošeno uživo, preneo je Jonhap.

Ovo je prva sudska presuda u krivičnim postupcima koji se vode protiv bivšeg predsednika zbog kratkotrajnog proglašenja ratnog stanja.

Na odluku suda moguće je uložiti žalbu.

Jun je optužen da je u januaru ometao službenike u pokušaju da izvrše nalog za njegovo hapšenje, kada se zabarikadirao u svom stambenom kompleksu i naredio predsedničkoj službi bezbednosti da blokira istražitelje.

Uhapšen je tek u drugom pokušaju, u operaciji u kojoj je učestvovalo više od 3.000 policajaca, što je predstavljalo prvo hapšenje jednog aktuelnog predsednika u istoriji Južne Koreje.



Bivši predsednik Južne Koreje se suočava i sa optužbama za falsifikovanje zvaničnih dokumenata prilikom proglašenja ratnog stanja.

Pored toga, protiv Juna se vode i drugi sudski postupci, uključujući optužbu za organizovanje pobune, po kojoj su tužioci zatražili izricanje smrtne kazne, a presuda je zakazana za februar.

Junovo proglašenje ratnog stanja trajalo je oko šest sati pre nego što ga je parlament, uz podršku dela njegove konzervativne stranke, poništio i suspendovao njegova ovlašćenja.

Ustavni sud ga je u aprilu prošle godine smenio sa funkcije, ocenivši da je prekršio ustavne dužnosti.

Autor: D.Bošković