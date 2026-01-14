BITKA ZA GRENLAND U BELOJ KUĆI: Danska i Grenland pred Vensom poručili – Ostrvo nije na prodaju!

U Vašingtonu se danas održava ključni sastanak koji bi mogao da odredi buduće odnose unutar NATO saveza.

Ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda sastaće se u Beloj kući sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom, a glavna tema razgovora je status strateški važnog ostrva koje je postalo meta američkih pretenzija.

Odlučno "ne" američkim planovima

Grenland i Danska su već ranije odbacili pretnje američkog predsednika Donalda Trampa o preuzimanju kontrole nad ovom autonomnom teritorijom. Ministri Lars Loke Rasmusen i Vivijan Mocfeldt istakli su jedinstven stav da Grenland ostaje deo Kraljevine Danske i da "nije na prodaju".

Danski i grenlandski zvaničnici smatraju da bi bezbednosna pitanja na Arktiku trebalo rešavati isključivo kao saveznici, a ne putem pretnji preuzimanjem teritorije.

Trampovi planovi: Minerali, novac ili vojna opcija?

Podsećamo, predsednik SAD Donald Tramp ranije je izjavio da je Grenland strateški važan i izuzetno bogat mineralima. Dok on insistira na preuzimanju kontrole, zvaničnici Predstavničkog doma SAD razmatraju ekstremne planove koji uključuju:

Vojnu opciju kontrole ostrva;

Jednokratne isplate stanovnicima Grenlanda u zamenu za lojalnost;

Strateško preuzimanje resursa.

Premijerka Frederiksen upozorava

Iako se sastanak održava sa potpredsednikom Vensom, danska premijerka Mete Frederiksen izrazila je zabrinutost, upozorivši da bi „najteži deo spora mogao tek da usledi“.

Autor: Dalibor Stankov