OČI U OČI POSLE 3 GODINE: Fatalna Miki i zgodni Srbin na sudu – ko laže, ko je mozak operacije i GDE JE SAKRIVENO MILION EVRA?

Kada je uhapšen, još uvek je bio preplanuo od balkanskog sunca.

Danas, pred nemačkim sudom, Srbin Robert S. (32) izgleda bledo i iscrpljeno. Bivši rukometaš je sa lisicama na rukama doveden do optuženičke klupe u Štutgartu, gde se prvi put nakon tri godine suočio sa fatalnom Mirnesom S. (45), poznatijom kao Miki. Dok javnost i policija i dalje tragaju za odgovorom na pitanje – gde je nestalo 1,25 miliona evra – sudnica je postala poprište sukoba dve potpuno različite verzije priče.

Jedan od njih laže: Ljubav ili samo "prevoz"?

Mirnesa i Robert upoznali su se u oktobru 2022. godine. Dok je Mirnesa na sudu tvrdila da je to bila duboka ljubav i planiranje zajedničke budućnosti, "Zgodni Robert" je bio hladan: "Stalno je tražila razlog da priča sa mnom", izjavio je on, negirajući čak i emotivnu vezu.

Filmsko bekstvo i hapšenje na granici

Podsetimo, Mirnesa je iz firme za transport novca "Prosegur" išetala sa torbom punom keša. Prema optužnici, Robert ju je čekao u kolima i prebacio u Austriju, a potom u Srbiju. Dok je Mirnesa svoju kaznu već odslužila i izašla na slobodu, Robert je uhapšen tek u julu 2025. godine na grčko-makedonskoj granici po evropskoj poternici.

Gde je plen?

Tužilaštvo smatra da je Robert mozak operacije. On, s druge strane, tvrdi da mu je Mirnesa ponudila 10.000 evra samo za prevoz i da nikada nije video ni cent od ukradenih miliona. Odbrana je na sudu priložila i njen nedavni intervju u kojem se na pitanje o lokaciji novca samo zagonetno nasmejala i rekla: "Pa, to je tajna".

Iako je Mirnesa u sudnici briznula u plač tvrdeći da je intervju bio predstava, sumnja ostaje. Presuda se očekuje 21. januara, a do tada – milion evra ostaje misterija koja i dalje intrigira i policiju i javnost.

Autor: Dalibor Stankov