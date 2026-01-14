Dve avio-kompanije otkazale večerašnje letove za Tel Aviv

Avio-kompanije ITA Airways i Austrian Airlines otkazale su svoje večernje letove za Tel Aviv.



Putnicima je preporučeno da se za dodatne informacije o zamenskim letovima, povraćaju novca ili promeni rezervacija obrate korisničkim servisima avio-kompanija. Za sada nije precizirano kada bi redovan avio-saobraćaj na ovoj relaciji mogao da bude nastavljen.

Otkazivanje letova dolazi u trenutku pojačanih tenzija u regionu, zbog čega nekoliko međunarodnih avio-prevoznika privremeno prilagođava ili obustavlja letove ka i iz Izraela.



Dva evropska zvaničnika navela su danas da američka vojna intervencija u Iranu deluje verovatno, pri čemu je jedan od njih rekao da bi do nje moglo doći u naredna 24 sata. Neimenovani izraelski zvaničnik takođe je izjavio da "izgleda da je predsednik SAD Donald Tramp doneo odluku o intervenciji" iako obim i tačan vremenski okvir još nisu poznati, preneo je ranije Rojters.

Avio-kompanije navode da će nastaviti da prate situaciju i donositi odluke u skladu sa procenama bezbednosti.

Autor: D.Bošković