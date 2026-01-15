Pao i treći osumnjičeni za ubistvo balkanskog milionera Adrijana: Brutalno ga pretukli u vili i ukrali plen

Kostinel Zuleam, treći osuđeni za ubistvo biznismena iz Sibinja, Adrijana Kreinera, uhapšen je u Indoneziji nakon više od dve godine bekstva.

Za njim je 19. novembra 2023. godine izdat nalog za hapšenje od strane suda u Sibinju zbog krivičnih dela teškog ubistva i dve tačke optužnice za tešku pljačku.

Kostinel Zuleam je prvostepeno osuđen na sudu u Albi na 30 godina zatvora. Rumunska policija je saopštila da je 33-godišnji muškarac sada uhapšen u Indoneziji.

Nakon međunarodne policijske saradnje između rumunske policije i indonežanskih vlasti i podrške internih i eksternih partnera, lociran je i pritvoren 33-godišnji muškarac, međunarodno tražen u kategoriji "najtraženiji", u Indoneziji, preneli su rumunski mediji.

Da podsetimo, nakon međunarodne policijske saradnje između rumunskih vlasti i vlasti u Mađarskoj, Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Severne Irske, kao i u Republici Irskoj, rumunska policija je na teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva i Severne Irske, odnosno u Škotskoj i Severnoj Irskoj, locirala dvojicu muškaraca, obojica starih 35 godina, osumnjičenih za pljačku nakon koje je usledila smrt žrtve, što je prijavljeno Policijskom inspektoratu okruga Sibinja.

Trojica muškaraca optuženih za ubistvo biznismena iz Sibinja, Adrijana Kreinera, izvedena su pred sud u maju 2024. godine. Dvojica su privedena, a treći osumnjičeni, Zuleam Kostinel, je nestao.

Prema podacima Tužilaštva pri sudu u Sibinju, trojica muškaraca optuženih za ubistvo došli su u Rumuniju u oktobru 2023. godine sa namerom da pokradu nekoliko objekata u okruzima Dolj, Arđeš i Sibinj. Prvu provalu su počinili u okrugu Dolj, a zatim u Sibinju.

Pre nego što su opljačkali biznismena iz Sibinja, trojica optuženih su nadzirali njegovu kuću i utvrdili da senzori pokreta na ogradi kuće nisu bili aktivirani.

"Uveče 4.11.2023. godine, okrivljeni su otišli ​​u ulicu gde se nalazila kuća biznismena Adrijana Kreinera, a jedan od okrivljenih je od poznanika saznao da je on bogat biznismen i da poseduje vredne stvari u kući. Počeli su da prate ovu kuću iz nenaseljene zgrade koja se nalazila preko puta, a sledeće noći, nakon što su otkrili da senzori pokreta postavljeni na ogradi nisu aktivirani, odlučili su da sprovedu zločinački plan", navodi se u saopštenju za javnost.

Adrijan Kreiner je teško pretučen, nakon čega je preminuo u bolnici od posledica udaraca.

"Dana 6.11.2023. godine, optuženi, noseći balaklave, ušli su u dvorište i kuću porodice Kreiner u 2:36 ujutru. Tamo su ga pronašli u sobi u prizemlju i fizički ga napali, vršeći višestruke nasilne radnje na glavi, trupu i udovima. Delujući zajedno i koordinisano, njih trojica su nastavili da imobilišu pomenutog Adrijana, kome su vezali ruke iza leđa, a noge su mu takođe imobilisane istim konopcem. Žrtva je zatim položena na stomak, način koji je mogao da izazove izuzetno jaku patnju. Ćerka biznismena, koja se nalazila u spavaćoj sobi na spratu, sišla je u dnevnu sobu gde je primetila jednog od agresora, ali je i on video nju. Devojka se vratila u spavaću sobu odakle je pozvala 112, ali su je napadači pratili i krenuli za njom, udarajući nogom u zaključana vrata", navodi se u saopštenju Tužilaštva priloženom Tribunalu u Sibiuu.

Trojica optuženih ukrala su 16 satova vrednih preko 200.000 evra i pretili da će ubiti ćerku biznismena, koja je uspela da pobegne i pozove pomoć. Satovi ukradeni iz Sibinja pronađeni su sakriveni u automobilu jednog od trojice muškaraca optuženih za ubistvo.



Autor: S.M.