MAKRON DONEO HITNU ODLUKU Francuski lider prekinuo tušinu nakon udara 'Orešnika'

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je da je shvatio poruku Moskve nakon raketnog napada "orešnikom", prenosi "Izvestija".

- Ovo je jasan signal sile koja je odlučila da se opremi ovakvim sposobnostima. Poruka je jasna. Svima onima koji smatraju da nas se Rusija ne tiče treba jasno i glasno da ga shvate - naveo je Emanuel Makron u obraćanju vojsci.

Napomenuo je da je lansiranje rakete dugog dometa pokazalo nove vojne sposobnosti Rusije i njenu odlučnost da ih upotrebi.

Francuski lider je dodao da bi Evropa, a posebno Francuska kao "zemlja sa naprednim tehnološkim potencijalom", morala da nabavi slične vrste oružja, kako bi održala svoj kredibilitet.

- Ova inicijativa koju smo pokrenuli, nazvana ELSA, sada dobija svoje puno značenje - naglasio je.

ELSA je francuska inicijativa za razvoj krstarećih raketa dugog dometa - sa dometom od 1.000 do 2.000 kilometara. Projektu su se pridružile Holandija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka, Italija, Poljska i Švedska.

Ranije je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske snage upotrebile hipersonične rakete "orešnik" u okviru masovnog udara na kritične objekte u Ukrajini, kao odgovor na napad na rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina.

U ponedeljak je precizirano da je u tom napadu onesposobljen Lavovski državni avio-remontni zavod.

Kako je navedeno, udar sistema "orešnik" pogodio je proizvodne pogone, skladišta bespilotnih letelica i infrastrukturu aerodroma tog preduzeća.

Autor: A.A.