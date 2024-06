MAKRON PODRŽAO BAJDENOV PREDLOG Francuski predsednik zauzeo jasan stav

Francuski predsednik Emanuel Makron podržao je predlog o prekidu vatre u Gazi o kojem je govorio američki predsednik Džozef Bajden, ističući da je u pitanju predlog izraelske strane.

"Podržavamo predlog za trajni mir. Baš kao što sa našim partnerima radimo na miru i bezbednosti za sve", napisao je Makron na Iksu.

Naveo je i da rat u Gazi mora da stane.

The war in Gaza must end.



We support the US proposal for a durable peace. Just as we are working with our partners in the region on peace and security for all.



The release of the hostages, a permanent ceasefire to work towards peace and progress on the two-state solution.