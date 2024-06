OVO SU TRI FAZE DO OKONČANJA RATA U GAZI - Oglasio se Hamas pošto je Bajden izneo izraelski predlog o prekidu vatre

Palestinska militantna grupa Hamas saopštila je da pozitivno gleda na sadržaj izraelskog predloga koji je izneo predsednik SAD Džozef Bajden o trajnom prekidu vatre u Gazi.

"Hamas potvrđuje svoju spremnost da se pozitivno i na konstruktivan način pozabavi svakim predlogom koji se zasniva na trajnom prekidu vatre i potpunom povlačenju (izraelskih snaga) iz Pojasa Gaze, rekonstrukciji (Gaze) i povratku raseljenih u svoja mesta, zajedno sa ispunjavanjem istinskog sporazuma o razmeni zatvorenika ako okupatori jasno najave posvećenost takvom dogovoru", navedeno je u saopštenju Hamasa, a prenosi Rojters.

Predsednik SAD Džo Bajden izneo je juče izraelski plan u tri faze za okončanje sukoba u Gazi koji su izraelski zvaničnici ponudili Hamasu.

