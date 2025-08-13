AKTUELNO

Društvo

Ako planirate da posetite Ostrog OVO MORATE DA ZNATE: Sveštenik do detalja objasnio kakva pravila važe u manastiru (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Prilikom posete svetinjama posetioci bi trebalo da se obuku skromno i pristojno u skladu sa verskim običajima.

Tokom letnjih meseci veliki broj vernika poseti i manastir Ostrog, posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom. Pri poseti ovoj svetinji trebalo bi poštovati i pravila oblačenja.

Na ulasku u manastir postoji istaknuto i pravilo oblačenja - žene treba da nose suknje i marame, a muškarci pantalone i majice dugih rukava.

- U manastir Ostrog ne možete da uđete u šorcu. Redar će vam na ulazu dati kecelju ili neku haljinu koju ćete morati da ogrnete ovako po sebi - objasnio je teolog Aleksandar Đurđević.

@verska.nastava

Ovde ne morate da brinete ako dođete u šorcu, jer ćete dobiti kecelju ili pak neku suknju na lastiš. Kako se vi oblačite kada posećujete manastire? insta: @verska.nastava

♬ original sound - Aleksandar Đurđević

Napomenio je da je ulazak u šorcu moguć jedino za decu mlađu od 13 godina.

- Takođe, ramena ne smeju da budu gola. Žene će dobiti maramu, isto tako i muškarci ukoliko dođu u majicama na bretele. A kada završite celivanje moštiju i obilazak manastira, svoju kecelju vratite na mesto odakle ste je i uzeli - naveo je Đurđević na Tiktoku.

Autor: S.M.

#Manastir

#Ostrog

#Sveštenik

#pravila

#vernici

POVEZANE VESTI

Društvo

VAŽNO UPOZORENJE VOZAČIMA: Ako planirate da putujete - OVO MORATE DA ZNATE

Društvo

Ako planirate da putujete danas - OVO MORATE DA ZNATE!

Društvo

Ovo morate da znate ako planirate odlazak u Grčku - nove putarine, takse, ali pravila na plažama

Društvo

Od sutra važe nova pravila! Ako imate devize ovo morate da znate!

Društvo

AKO PLANIRATE DA KORISTITE KARTICU NA ODMORU, OVO MORATE DA ZNATE Jedna stvar može biti jako nebezbedna

Auto/Tech

Planirate kupovinu računara? Evo šta treba da znate