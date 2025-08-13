Ako planirate da posetite Ostrog OVO MORATE DA ZNATE: Sveštenik do detalja objasnio kakva pravila važe u manastiru (VIDEO)

Prilikom posete svetinjama posetioci bi trebalo da se obuku skromno i pristojno u skladu sa verskim običajima.
Tokom letnjih meseci veliki broj vernika poseti i manastir Ostrog, posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom. Pri poseti ovoj svetinji trebalo bi poštovati i pravila oblačenja.
Na ulasku u manastir postoji istaknuto i pravilo oblačenja - žene treba da nose suknje i marame, a muškarci pantalone i majice dugih rukava.
- U manastir Ostrog ne možete da uđete u šorcu. Redar će vam na ulazu dati kecelju ili neku haljinu koju ćete morati da ogrnete ovako po sebi - objasnio je teolog Aleksandar Đurđević.
@verska.nastava
Ovde ne morate da brinete ako dođete u šorcu, jer ćete dobiti kecelju ili pak neku suknju na lastiš. Kako se vi oblačite kada posećujete manastire? insta: @verska.nastava♬ original sound - Aleksandar Đurđević
Napomenio je da je ulazak u šorcu moguć jedino za decu mlađu od 13 godina.
- Takođe, ramena ne smeju da budu gola. Žene će dobiti maramu, isto tako i muškarci ukoliko dođu u majicama na bretele. A kada završite celivanje moštiju i obilazak manastira, svoju kecelju vratite na mesto odakle ste je i uzeli - naveo je Đurđević na Tiktoku.
Autor: S.M.