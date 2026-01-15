SNAŽNA EKSPLOZIJA U CENTRU UTREHTA, IMA POVREĐENIH! Krhotine rasute po ulicama, od siline detonacije se urušila zgrada! (VIDEO)

Snažna eksplozija odjeknula je u centru holandskog grada Utrehta i tom prilikom su povređene najmanje četiri osobe.

Vanredna situacija odvija se u holandskom gradu Utrehtu nakon izveštaja o eksploziji. U gradu je prijavljena "ogromna eksplozija", a na fotografijama se vide krhotine rasute po ulici u centru grada.

Prema izveštajima, u eksploziji su povređene najmanje četiri osobe, dok se gust dim nadvija iznad grada. Vatrogasci se bore sa požarom, navode lokalni mediji.

New visuals show widespread fire flames after explosion in Utrecht, Netherlands https://t.co/ERrffQ0LtJ pic.twitter.com/fnLZHrInK9 — Open News© (@OpenNewNews) 15. јануар 2026.

Prvobitni izveštaji su takođe govorili o najmanje 10 povređenih, ali ta informacija još uvek nije potvrđena. Lokalni mediji navode da su hitnim službama prijavljene ukupno četiri eksplozije.

NOW: Explosions and fire leave house severely damaged in Utrecht, the Netherlands pic.twitter.com/VYWrJQZbGP — Rapid Report (@RapidReport2025) 15. јануар 2026.

Navodi se i da se požar širi. Takođe je, prema izveštajima, izbio požar u obližnjoj pekari.

Een grote ravage rondom de plek waar de explosie is geweest in #utrecht pic.twitter.com/IFeqGcT9oD — Noa van Oostrom (@noavanoostrom) 15. јануар 2026.

Zgrada se delimično urušila, rekao je portparol vatrogasne službe za list De Telegraaf.

NOW: Explosion in Utrecht, Netherlands, caused widespread destruction. pic.twitter.com/w9OvurJKmo — OSINT Spectator (@osint1117) 15. јануар 2026.

Portparol policije izjavio je za lokalne medije RTV Utrecht da policija trenutno istražuje uzrok požara, takođe prenosi De Telegraaf.

Autor: Jovana Nerić