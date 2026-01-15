AKTUELNO

Svet

TRAMP DOBIO NOBELA: Mačado uručila američkom predsedniku svoju nagradu za mir

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Luis M. Alvarez ||

Liderka opozicije u Venecueli Marija Korina Mačado izjavila je danas da je predsedniku SAD Donaldu Trampu uručila Nobelovu nagradu za mir koju je dobila 2025. godine za borbu za demokratiju u Venecueli.


-Uručila sam predsedniku Sjedinjenih Američkih Država medalju, Nobelovu nagradu za mir, rekla je Mačado nakon sastanka sa američkim liderom u Beloj kući, prenosi CNN.

Ona je rekla da je Trampu ispričala anegdotu o latinoameričkom revolucionaru Simonu Bolivaru.

-Pre dvesta godina general (markiz de) Lafajet je Simonu Bolivaru dao medalju sa likom Džordža Vašingtona. Bolivar je čuvao medalju do kraja života. Dvesta godina kasnije, narod Bolivara vraća nasledniku Vašingtona medalju, u ovom slučaju medalju Nobelove nagrade za mir, kao priznanje za njegovu jedinstvenu posvećenost našoj slobodi, istakla je Mačado.

Ona je navela da je razgovor sa Trampom bio "odličan" i da je prošao "veoma dobro".

Nakon što je napustila rezidenciju američkog predsednika, Mačado je prišla okupljenima ispred Bele kuće koji su mahali venecuelanskim zastavama.


Mačado je prošle nedelje rekla da bi želela da nagradu dodeli američkom predsedniku.

Tramp je ranije kritikovao Nobelov komitet što ga je zaobišao i dodelio nagradu Mačado.

Autor: D.Bošković

#Donald Tramp

#Nobel

#Venecuela

#mačado

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP 'IZVISIO' Marija Korina Mačado je dobitnik Nobelove nagrade za mir

Svet

SIMBOL BORBE I OTPORA REŽIMU! Ko je Marija Korina Mačado, dobitnica Nobelove nagrade za mir: Krije se više od godinu dana, Madura naziva TIRANINOM (FO

Svet

TRAMP DOBIO NAGRADU ZA MIR!

Svet

'U ŠOKU SAM, NE MOGU DA VERUJEM' Prva reakcija Marije Korine Mačado nakon dobijanja Nobelove nagrade za mir (VIDEO)

Svet

'KAŽE DA SAM JA ZASLUŽIO TU NAGRADU' Tramp otkrio da ga je pozvala dobitnica Nobela za mir

Svet

Bela kuća o Nobelovom komitetu: 'Politika iznad mira'