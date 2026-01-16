TRAMP KONAČNO DOBIO NOBELOVU NAGRADU: Venecuelanka mu uručila svoju medalju usred Bele kuće – Norveška u šoku: OVO JE SKANDAL VEKA!

Dok Venecuela ključa nakon američke intervencije, Marija Korina Mačado povukla je potez koji je zapalio planetu – svoju Nobelovu nagradu za mir uručila je direktno Donaldu Trampu! Norvežani su u totalnom šoku i ovaj čin nazivaju „nečuvenim poniženjem“ najvažnijeg priznanja na svetu.

U trenutku kada je pažnja celog sveta uperena u Karakas, venecuelanska opozicionarka rešila je da svu slavu prepusti američkom predsedniku. Tramp, koji je godinama sanjao o Nobelovoj medalji, primio je ovaj „poklon“ od Mačado u Beloj kući, dok Norveška stručna javnost ne krije zgroženost ovakvom politizacijom nagrade.

„Priznanje za slobodu“ usred tranzicije

Mačado je medalju predala uz reči da je to „priznanje Trampovoj jedinstvenoj posvećenosti slobodi Venecuele“. Ovaj gest dolazi u trenutku kada je Mačado praktično isključena iz procesa tranzicije vlasti, uprkos tome što su američke snage 3. januara svrgnule režim Nikolasa Madura.

Norvežani bez milosti: „Dno dna!“

Reakcije iz Osla su brutalne. Jane Haland Matlari, ugledna profesorka i bivša političarka, nije birala reči za javni servis NRK:

„Ovo je potpuno nečuveno! Mačado je pokazala apsolutni nedostatak poštovanja prema nagradi. Njen potez je besmislen i patetičan.“

Bivši gradonačelnik Osla, Rejmond Johansen, upozorava da je ovo „smrtni list“ za ugled Nobelove nagrade. – Ovo je neverovatno sramotno. Dodela je sada toliko politizovana da direktno ugrožava mir i legitimitet najprestižnijeg svetskog priznanja – poručio je Johansen.

Nobelov komitet: Medalja je neprenosiva!

Iako se u Beloj kući slavilo, Norveški Nobelov komitet je ranije bio jasan: Nobelova nagrada za mir ne može se ni deliti ni prenositi na druga lica. Ovaj presedan koji je napravila Venecuelanka verovatno će ostati upamćen kao najveći skandal u istoriji dodele u Oslu.

Autor: Dalibor Stankov