OGLASIO SE NOBELOV KOMITET: Evo šta su rekli povodom nagrade za mir koju je Tramp 'dobio' od venecuelanske opozicionarke

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Norveški Nobelov komitet poručio je da Nobelova nagrada zauvek pripada proglašenom laureatu, bez obzira na sudbinu medalje, diplome ili novca


Norveški Nobelov komitet saopštio je danas da Nobelova nagrada za mir trajno ostaje vezana za osobu ili organizaciju koja je proglašena laureatom, bez obzira na to šta se kasnije dogodi sa medaljom, diplomom ili novčanim delom nagrade.

U saopštenju se ističe da je, nezavisno od sudbine fizičkih priznanja ili novca, u zvaničnoj istoriji Nobelove nagrade zauvek upisan originalni dobitnik.

Komitet je naveo i da statut Nobelove fondacije ne predviđa nikakva ograničenja u vezi sa raspolaganjem medaljom, diplomom ili novčanim iznosom, što znači da laureat ima puno pravo da ih zadrži, pokloni, proda ili donira.


Ova reakcija usledila je dan nakon što je ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir, venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado, predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu predala zlatnu medalju koja je deo priznanja. Tramp joj je tom prilikom zahvalio, prenosi Rojters.


Bela kuća je potom objavila fotografiju na kojoj se vidi Tramp zajedno sa Mačado, dok američki predsednik drži u rukama uokvirenu Nobelovu medalju, a jedan zvaničnik Bele kuće potvrdio je da Tramp planira da medalju zadrži.

Nobelova nagrada za mir, osim zlatne medalje, obuhvata i diplomu, kao i novčani iznos od 11 miliona švedskih kruna, što je približno 1,19 miliona američkih dolara.

Autor: D.Bošković

#Donald Tramp

#Nobel

