RAZREŠENA MISTERIJA Posle 18 godina, analiza DNK utvrdila identitet pronađenih ostataka na plaži u Oregonu

Posmrtni ostaci, odnosno delovi skeleta, koji su isplivali na plaži u američkoj saveznoj državi Vašington identifikovani su danas kao ostaci bivšeg gradonačelnika Fosila u državi Oregon Klerensa Edvina "Eda" Ašera, koji je nestao septembra 2006. godine.

Ašer je nestao 5. septembra 2006. godine dok je pecao u zalivu Tilamuk na severozapadnoj obali Oregona.

Kako prenosi NBC njuz, godinama se pretpostavljalo da se udavio, a iste godine je pravno proglašen mrtvim, saopštili su lekari laboratorija "Othram", specijalizovane za forenzičku genetsku genealogiju.



U novembru 2006. godine, posmrtni ostaci su isplivali u Taholahu, na teritoriji indijanskog rezervata Kvinalt u Vašingtonu.

Clarence Edwin “Ed” Asher was presumed dead after he disappeared while on a fishing trip at Tillamook Bay. pic.twitter.com/TkodFctl5j — Americana Mama (@AmericanaMama_) 15. јануар 2026.



Tada su lokalni šerif i lekari prikupili dokaze, ali identitet muškarca nije bio utvrđen.

Prošle godine, kancelarija lekara okruga Grejs Harbor i medicinski islednik okruga King poslali su forenzičke dokaze laboratoriji Othram kako bi pokušali da identifikuju Dona Doua.

Naučnici su pomoću sekvenciranja genoma kreirali DNK profil i primenili genetsku genealogiju kako bi razvili nove istražne pravce.

Upoređivanjem DNK uzoraka s potencijalnim rođacima, konačno je potvrđeno da je posmrtni identitet Džona Doua zapravo Klerens Edvin Ašer, rođen 2. aprila 1934. godine, a da je u trenutku smrti imao 72 godine.

Autor: S.M.