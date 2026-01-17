AVION SA PUTNICIMA NESTAO U INDONEZIJI: Izgubio kontakt tokom leta, potraga u toku

Avion ATR 400 na letu iz Džogjakarte za Makasar izgubio je kontakt u blizini regentstva Maros u indonežanskoj provinciji Južni Sulavesi, javili su danas lokalni mediji.

Letelica kompanije "Indonesia Air Transport" trebalo je da sleti na Međunarodni aerodrom Sultan Hasanudin u Makasaru, a kontakt je navodno izgubljen oko 13.17 časova po lokalnom vremenu dok je avion leteo iznad područja Marosa, prenela je Sinhua.

We are following reports in local media that an ATR 42-500, registration PK-THT, is missing in Indonesia.



The aircraft was flying over the ocean at low altitude, so our coverage was limited. We received the last signal at 04:20 UTC, about 20 km northeast of Makassar Airport.… pic.twitter.com/7qSroxEXfT — Flightradar24 (@flightradar24) 17. јануар 2026.

Indonežanska agencija za traganje i spasavanje Basarnas u Makasaru saopštila je da su timovi upućeni na sumnjivu lokaciju nakon što su od kompanije AirNav Indonezija dobili podatke o koordinatama.

Prema navodima, potraga se sprovodi u oblasti Leang-Leang u regentstvu Maros.

Šef operacija Basarnas Makasar Andi Sultan rekao je da preliminarne informacije ukazuju da je avion bio na putu ka Makasaru kada je izgubljen kontakt.

Indonesia 🇮🇩: Initial footage shows debris scattered near the peak of Mount Bulusaraung, close to Makassar, where the ATR 42-500 was last tracked with eight crew members and three passengers on board. https://t.co/P7QyhXub0Z pic.twitter.com/pimj2tb4Mc — Weather Monitor (@WeatherMonitors) 17. јануар 2026.

U zajedničkoj operaciji potrage i spasavanja učestvuju tri tima sa oko 25 ljudi.

Načelnik policije regentstva Maros Daglas Mahendradžaja rekao je da policija proverava navode o gubitku kontakta sa avionom, dodajući da informacija još nije zvanično potvrđena.

Autor: Iva Besarabić