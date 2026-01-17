AKTUELNO

Svet

AVION SA PUTNICIMA NESTAO U INDONEZIJI: Izgubio kontakt tokom leta, potraga u toku

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Avion ATR 400 na letu iz Džogjakarte za Makasar izgubio je kontakt u blizini regentstva Maros u indonežanskoj provinciji Južni Sulavesi, javili su danas lokalni mediji.

Letelica kompanije "Indonesia Air Transport" trebalo je da sleti na Međunarodni aerodrom Sultan Hasanudin u Makasaru, a kontakt je navodno izgubljen oko 13.17 časova po lokalnom vremenu dok je avion leteo iznad područja Marosa, prenela je Sinhua.

Indonežanska agencija za traganje i spasavanje Basarnas u Makasaru saopštila je da su timovi upućeni na sumnjivu lokaciju nakon što su od kompanije AirNav Indonezija dobili podatke o koordinatama.

Prema navodima, potraga se sprovodi u oblasti Leang-Leang u regentstvu Maros.

Šef operacija Basarnas Makasar Andi Sultan rekao je da preliminarne informacije ukazuju da je avion bio na putu ka Makasaru kada je izgubljen kontakt.

U zajedničkoj operaciji potrage i spasavanja učestvuju tri tima sa oko 25 ljudi.

Načelnik policije regentstva Maros Daglas Mahendradžaja rekao je da policija proverava navode o gubitku kontakta sa avionom, dodajući da informacija još nije zvanično potvrđena.

Autor: Iva Besarabić

