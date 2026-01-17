AKTUELNO

Svet

PRVE SLIKE I SNIMAK OLUPINE AVIONA KOJI SE SRUŠIO U INDONEZIJI: Spasioci tragaju za 11 osoba (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Avion ATR 42 koјi koristi indonežansko Ministarstvo pomorstva i ribarstva srušio se prilikom prilaska aerodromu Makasar (UPG).

Letelica јe nestala sa radara dok јe letela iznad okeana na maloј visini, a u njoј se nalazilo ukupno 11 ljudi, uključuјući osam članova posade i tri putnika.

pročitajte još

POTVRĐENE CRNE SLUTNJE! Srušio se avion sa osam članova posade i TROJE PUTNIKA

Prve slike obјavljene na društvenim mrežama prikazuјu zapaljenu olupinu u gustom planinskom terenu, a izveštaјi sugerišu da se nesreća dogodila nakon što јe avionu kontrola leta (ATC) dala uputstva za rutu za prilazak.

Pink.rs nije mogao da nezavisno proveri verodostojnost snimaka i fotografija.

U nesreći јe učestvovao 25 godina star ATR 42-500 sa registraciјom PK-THT , koјim јe upravljala kompaniјa Indonesia Air u ime Ministarstva pomorstva i ribarstva.

Autor: Iva Besarabić

#Avion

#Indonezija

#Nesreća

#Putnici

#olupina

#snimak

POVEZANE VESTI

Svet

POTVRĐENE CRNE SLUTNJE! Srušio se avion sa osam članova posade i TROJE PUTNIKA

Svet

AVION SA PUTNICIMA NESTAO U INDONEZIJI: Izgubio kontakt tokom leta, potraga u toku

Svet

UZNEMIRUJUĆE! Spasioci izvlače putnike iz olupine: Dramatičan snimak preživelih nakon pada aviona u Kazahstanu (VIDEO)

Svet

Poznato koliko je osoba poginulo u padu putničkog aviona u Kazahstanu

Svet

SRUŠIO SE AVION KOD LONDONA: Užas na aerodromu, letelica se pretvorila u buktinju (FOTO)

Svet

POGLEDAJTE STRAVIČAN SNIMAK RUŠENJA TURSKOG AVIONA: Pakao na granici Azerbejdžana i Gruzije (VIDEO)