PRVE SLIKE I SNIMAK OLUPINE AVIONA KOJI SE SRUŠIO U INDONEZIJI: Spasioci tragaju za 11 osoba (FOTO+VIDEO)

Avion ATR 42 koјi koristi indonežansko Ministarstvo pomorstva i ribarstva srušio se prilikom prilaska aerodromu Makasar (UPG).

Letelica јe nestala sa radara dok јe letela iznad okeana na maloј visini, a u njoј se nalazilo ukupno 11 ljudi, uključuјući osam članova posade i tri putnika.

Prve slike obјavljene na društvenim mrežama prikazuјu zapaljenu olupinu u gustom planinskom terenu, a izveštaјi sugerišu da se nesreća dogodila nakon što јe avionu kontrola leta (ATC) dala uputstva za rutu za prilazak.

😔 A government ATR 42-500 (PK-THT) on surveillance duty for Marine & Fisheries apparently went down in South Sulawesi today. Was flying Yogyakarta to Makassar, lost contact around 1:17pm over Maros, 11 souls on board. Search teams are out there now.



U nesreći јe učestvovao 25 godina star ATR 42-500 sa registraciјom PK-THT , koјim јe upravljala kompaniјa Indonesia Air u ime Ministarstva pomorstva i ribarstva.

