POGLEDAJTE STRAVIČAN SNIMAK RUŠENJA TURSKOG AVIONA: Pakao na granici Azerbejdžana i Gruzije (VIDEO)

"Teretni avion C130, koji je poleteo iz Azerbejdžana ka Turskoj, srušio se u Gruziji", navelo je tursko ministarstvo
Tursko ministarstvo odbrane objavilo je danas da se srušio turski kargo avion na granici Azerbejdžana i Gruzije.
"Teretni avion C130, koji je poleteo iz Azerbejdžana ka Turskoj, srušio se u Gruziji", navelo je tursko ministarstvo i dodalo:
🚨Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan Türk askeri kargo uçağı C130'un, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı.— Haber 7 (@Haber7) 11. новембар 2025.
Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. https://t.co/KTSOIN9xqw pic.twitter.com/A2dAPNMZD6
"Počele su akcije potrage i spasavanja, u koordinaciji sa gruzijskim vlastima".
Još se ne zna koliko je ljudi bilo u avionu i šta je prevozio.
Autor: S.M.