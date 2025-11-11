AKTUELNO

POGLEDAJTE STRAVIČAN SNIMAK RUŠENJA TURSKOG AVIONA: Pakao na granici Azerbejdžana i Gruzije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen/X ||

"Teretni avion C130, koji je poleteo iz Azerbejdžana ka Turskoj, srušio se u Gruziji", navelo je tursko ministarstvo

Tursko ministarstvo odbrane objavilo je danas da se srušio turski kargo avion na granici Azerbejdžana i Gruzije.

"Teretni avion C130, koji je poleteo iz Azerbejdžana ka Turskoj, srušio se u Gruziji", navelo je tursko ministarstvo i dodalo:

"Počele su akcije potrage i spasavanja, u koordinaciji sa gruzijskim vlastima".

Još se ne zna koliko je ljudi bilo u avionu i šta je prevozio.

