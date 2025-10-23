AKTUELNO

PAO AVION, IMA MRTVIH: Okrenuo se na stranu, pa survao na zemlju (VIDEO)

Izvor: Daily Mail/alo, Foto: Tanjug AP/Rafiq Maqbool ||

Jedan manji avion srušio se u Venecueli čim je poleteo sa piste. Nedugo zatim se izvrnuo na bok i udario o tlo, pa eksplodirao.

Manji avion je eksplodirao i izgoreo u plamenu posle stravične nesreće odmah posle poletanja, pri čemu su poginula dva putnika na pisti u Venecueli. Šokantan snimak prikazuje trenutak kada se letelica jedva podigla s tla pre nego što se nagnula i srušila.

Avion tipa "Čejen" srušio se na jedno krilo i potom eksplodirao. Zapanjeni svedoci koji su posmatrali poletanje vrištali su dok je avion pokazivao znake problema, piše Dejli mejl.

Poleteo je sa aerodroma Paramiljo u saveznoj državi Tahira, a srušio se na aerodromskom polju Paramiljo u Nacionalnom parku San Kristobal.

Dvoje mrtvih i dvoje povređenih

U požaru koji je usledio poginula su dva putnika, dok su još dve osobe povređene.

Prema navodima lokalnog medija El Nacional, nastradali su nezvanično identifikovani kao Toni Bortone i Huan Maldonado.
Pilot je, prema izveštajima, izgubio kontrolu nad letelicom nakon što je eksplodirala guma.

Vatrogasci, služba civilne zaštite Tahire i Bolivarska nacionalna policija (PNB) stigli su na mesto nesreće oko 12 sati po lokalnom vremenu.

Istraga je u toku

Istraga oko pada aviona još uvek je u toku, a prema lokalnim izvorima, avion je bio povezan sa "vladinim logističkim aktivnostima".

Na društvenim mrežama identifikovan je kao "Pajper čejen I" (PA-31T1), avion koji je proizvodila kompanija Pajper erkraft krajem 1970-ih. Reč je o dvomotornom avionu poznatom po snažnom motoru, niskim operativnim troškovima i dobroj bezbednosnoj statistici.

Još jedna avionska nesreća u Venecueli u septembru

Ova tragedija dogodila se mesec dana nakon prethodne avionske nesreće u Venecueli, kada se privatni avion srušio u blizini glavnog aerodroma u Karakasu.

Nesreća se dogodila u 12:52 sati po lokalnom vremenu, a prema izveštajima, loši vremenski uslovi mogli bi da budu uzrok.
Avion tipa "Lirdžet 55" poleteo je sa međunarodnog aerodroma Simon Bolivar kada je izgubio visinu i srušio se, a povređeno je dvoje putnika. Spasilačke službe su brzo reagovale, a povređeni su prebačeni u bolnicu i nalaze se u stabilnom stanju.

Prema portalu "Erlajv", avion je izgubio kontrolu zbog jakog vetra. Karakas je poznat po naglim i nepredvidivim vremenskim promenama, koje mogu da stvaraju ozbiljne probleme manjim privatnim letelicama poput ove.

