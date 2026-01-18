SMRT U SNEGU: Broj poginulih u lavinama u Austriji raste

Broj poginulih u lavinama u Austriji porastao je na osam, nakon više odvojenih nesreća u Salcburgu i Štajerskoj, dok spasioci upozoravaju na ozbiljnu opasnost u planinama uprkos zvaničnim upozorenjima.

Broj poginulih u lavinama u Austriji porastao je na osam, saopštili su austrijski gorski spasilački timovi. Petoro skijaša izgubilo je život u oblasti Salcburga, dok su troje skijaša smrtno stradali u Štajerskoj, nakon što su ostali zatrpani u lavini.

U oblasti Pustervald, u okrugu Murtal u Štajerskoj, kasno popodne lavina je zatrpala sedmoro skijaša iz Češke. Troje njih je poginulo, dok su ostali izvučeni, prenosi austrijski list Kronen cajtung. Oko 150 spasilaca učestvovalo je u akciji izvlačenja, ali je potraga za telima morala biti prekinuta zbog loših vremenskih uslova. Nastavak operacije planiran je za sutra.

Ranije tokom dana, jedna skijašica je kod Salcburga zatrpana lavinom na nadmorskoj visini od oko 2.200 metara. Nesreću je prijavio njen suprug oko 12.30 časova po lokalnom vremenu, ali žena je, uprkos pokušajima reanimacije, preminula.

Oko 14 časova gorska služba spasavanja primila je još jedan poziv, nakon što je lavina zatrpala sedam skijaša na alpskom skijalištu u dolini Grosarl, na visini od oko 2.150 metara. Četiri osobe su pronađene bez znakova života, jedna je teško povređena, jedna lakše, dok jedna osoba nije zadobila povrede. Povređeni su helikopterima prebačeni u obližnje zdravstvene ustanove.

Tokom dana zabeležene su još dve lavine u austrijskim planinama, ali u tim incidentima, srećom, nije bilo povređenih.

Prema navodima lokalnih vlasti, lavine su izazvali sami skijaši, uprkos jasnim i ponovljenim upozorenjima da se izbegavaju rizična područja. Okružni upravnik planinske službe spasavanja Gerhard Kremser izjavio je da je situacija izuzetno ozbiljna.

- Naše najdublje saučešće porodicama stradalih. Ova tragedija je bolan podsetnik koliko je trenutna situacija sa lavinamaopasna - rekao je Kremser.

Salcburška služba za upozorenje na lavine podigla je nivo opasnosti na treći stepen od pet, što označava znatnu opasnost. Upozorava se da se lavine na pločama mogu pokrenuti i malim dodatnim opterećenjem, kao i da pukotine i zvuci sleganja snega ukazuju na povećan rizik.

Autor: S.M.