DRAMATIČAN SNIMAK! URUŠIO SE POD STANA U PARIZU: U prostoriji bilo 50 ljudi na ŽURCI, ima povređenih - Ljudi PROPALI sprat niže (VIDEO)

U noći između subote i nedelje u Parizuse urušio sprat zgrade na kojem se pedesetak ljudi okupilo na zabavi, pri čemu je povređeno dvadeset osoba, od kojih jedna teže.

Devetnaest osoba zadobilo je lakše povrede pa je procenjeno njihovo stanje kako bi se utvrdila potreba za hospitalizacijom, piše Le Monde.

Parisko državno tužilaštvo potvrdilo je u nedelju ujutro za AFP da je pokrenuta istraga o uzrocima nesreće. Prema poslednjim informacijama vatrogasaca, 14 osoba zadobilo je lakše povrede, dok je jedna osoba teško povređena i prevezena u bolnicu.

PARIS : 20 personnes ont été blessées, dont une grièvement, après l'effondrement d'un étage d’immeuble lors d'une soirée où étaient réunies une cinquantaine de personnes dans un appartement rue Amelot, dans le 11ᵉ arrondissement. (AFP / Actu17)pic.twitter.com/lg3SJyBQsn — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 18. јануар 2026.

Državno tužilaštvo navodi da je otvorena istraga o okolnostima nastanka povreda i da je uviđaj u toku.

Vatrogasci su dojavu primili nešto posle ponoći, nakon što se stan na 5. spratu zgrade u ulici Amelo, u 11. arondismanu, urušio na stan ispod. Prema prvim nalazima, urušavanje je "strukturalno" i nije povezano s curenjem gasa.

Za intervenciju je mobilisano oko 125 vatrogasaca s četrdesetak vozila kao i brojne ekipe hitne pomoći.

Ulica je u nedelju ujutro ponovo otvorena za saobraćaj.

Autor: Iva Besarabić