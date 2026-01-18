Dvoje poginulih, petoro nestalih u eksploziji u čeličani: Tragedija na severu Kine

Dve osobe su poginule, dok se pet vodi kao nestalo u eksploziji koja se dogodila danas u fabrici za proizvodnju čeličnih ploča kompanije "Bao Gang United Steel" u gradu Baotou, u Autonomnoj oblasti Unutrašnja Mongolija na severu Kine.

Prema navodima lokalnih službi za vanredne situacije, vatrogasnih i spasilačkih jedinica, u eksploziji koja se dogodila povređeno je 66 osoba, koje su prebačene u bolnice, među kojima su tri u kritičnom stanju, javlja kineska novinska agencija Sinhua.

Nakon incidenta, vlasti Autonomne oblasti odmah su organizovale spasilačke ekipe koje su započele operacije potrage i spasavanja na licu mesta.

Uzrok eksplozije se utvrđuje, navela je Sinhua.

Autor: Marija Radić