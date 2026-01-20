SVET NA IVICI EKONOMSKOG RATA! EU sutra udara rampu Trampu: Puca istorijski dogovor, Brisel sprema 'osvetu' od 93 milijarde evra!

Trgovinski odnosi između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država doživeli su totalni kolaps! Evropski parlament sutra će zvanično suspendovati trgovinski sporazum sa Donaldom Trampom, što preti da izazove globalni haos i aktivira evropske carine na američku robu u nezapamćenom iznosu, saznaje Bi-Bi-Si!

Ova odluka dolazi kao direktan odgovor na najnovije Trampove pretnje i mogla bi da ima razorne posledice po svetsku stabilnost.

Trampove pretnje srušile dogovor iz Škotske

Sporazum koji su u julu postigli Donald Tramp i Ursula fon der Lajen na golf-terenu u Škotskoj praktično je mrtav. Iako je predviđao smanjenje američkih carina na 15 odsto, sve je palo u vodu onog trenutka kada je Tramp ponovo zapretio carinama od 30 odsto zbog pitanja Grenlanda.

Uticajni nemački evroposlanik Manfred Veber bio je jasan: "Odobrenje sporazuma u ovom trenutku nije moguće!"

Rok je 6. februar: Sat otkucava za 93 milijarde evraSituacija je kritična jer Evropska unija drži "prst na obaraču". Tokom pregovora, Brisel je privremeno zamrznuo svoje protivmere na američku robu vrednu čak 93 milijarde evra.

6. februar: Ističe suspenzija evropskih carina.

7. februar: Ukoliko ne padne novi dogovor, američka roba će biti brutalno ocarinjena pri ulasku u Evropu.

Kako će ovo uticati na Srbiju?

Kao što je ranije upozorio predsednik Vučić, ovaj "rat velikih" direktno ugrožava i srpske radnike. Svaki poremećaj u trgovini između EU i SAD udara na lance snabdevanja u kojima učestvuju srpske fabrike autodelova, što stavlja pod znak pitanja plate za skoro 90.000 ljudi u našoj zemlji.

Dok se Brisel i Vašington prepucavaju preko leđa svetske ekonomije, Srbija će morati da traži način da zaštiti svoju privredu od ovog transatlantskog potresa.

Autor: Dalibor Stankov