ZAHAROVA ISMEJALA CIRKUS U DAVOSU: Ovo je međunarodni teatar apsurda, a poziv na saunu sa Trampom je pravi biser!

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova prokomentarisala je na svom Telegram kanalu izjave evropskih lidera na Svetskom ekonomskom forumu, a posebno se osvrnula na bizaran predlog predsednika Finske.

Zaharova nije birala reči, ocenivši da dešavanja u Švajcarskoj više podsećaju na pozorišnu predstavu nego na ozbiljan politički forum.

"Diplomatska sauna" kao rešenje za Grenland

Najveću pažnju ruske zvaničnice privukla je izjava finskog predsednika Aleksandra Stuba, koji je predložio da se problem Grenlanda reši - u sauni.

Najviše od svega mi se dopao predlog predsednika Finske o odlasku u saunu sa predsednikom SAD Donaldom Trampom da bi se rešio problem Grenlanda - napisala je Zaharova ironično.

Ona je dodala da zapadno tumačenje ljudskih prava i liberalnih vrednosti u ovom kontekstu zaslužuje "ovacije".

Od golfa do znojenja sa Trampom

Podsetimo, Stub je u intervjuu za "Vašington post" izjavio da bi odlazak u saunu sa Trampom mogao da doprinese pronalaženju rešenja.

Ponekad je korisno prikočiti, otići u saunu, dobro se preznojiti i posle toga naći rešenje... Od "diplomatskog golfa" do "diplomatske saune" - rekao je finski predsednik.

Ova izjava dolazi u trenutku kada su tenzije oko Grenlanda na vrhuncu, a Tramp preti carinama celoj Evropi.

Autor: Dalibor Stankov