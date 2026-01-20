AKTUELNO

ŠOK U DAVOSU! TRAMP PONIŽAVAO EVROPSKE LIDERE U HODNIKU: Svetu ne treba miris saune, nego miris NAFTE i GASA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs / Sky News, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein ||

Skandal u Švajcarskoj! Dok su evropski lideri pokušavali da mu se dodvore bizarnim pozivima na "diplomatske saune", Donald Tramp ih je jednim potezom sasekao pred kamerama.

Amerikanac je ušao u Kongresni centar kao u svoju kuću i odmah poslao brutalnu poruku koja je zaledila prisutne!

Izveštači sa lica mesta javljaju da je atmosfera u Davosu na ivici fizičkog incidenta nakon što je Tramp odbio svaki pokušaj "mekane diplomatije".

Brutalan odgovor finskom predsedniku

Nakon što je finski predsednik Aleksandar Stub predložio da se problem Grenlanda rešava "znojenjem u sauni", Tramp mu je odgovorio tako da će se o tome pričati danima.

Čuo sam da me zovu u saune. Čujte, ja sam ovde došao da pričam o biznisu. Svetu ne treba miris saune i znoja, svetu treba miris nafte, gasa i američkog uspeha! Ako Evropa misli da će me omekšati peškirima, grdno se varaju - poručio je Tramp u prolazu, dok su njegovi saradnici jedva zadržavali masu novinara.

"Pečat je spreman"

Insajderi prenose da je Tramp u kratkom razgovoru sa švajcarskim zvaničnicima ponovio da su carine za EU već na stolu. On je jasno stavio do znanja da Grenland nije "pitanje za diskusiju", već strateški cilj Amerike od kojeg neće odstupiti.

Možete da se znojite koliko hoćete, ali bez Amerike nema energije, a bez energije nema Evrope - dobacio je on pre nego što su se za njim zatvorila vrata sale za sastanke.

Autor: Dalibor Stankov

