TRAMP STIGAO U DAVOS! Čeka se njegovo obraćanje: Otkazao sastanak s Mercom, pojedini zvaničnici napustili Davos

Avion Air Force One sa američkim predsednikom Donaldom Trampom sleteo je u Davos.

Avion je kasnio tri sata, prenose mediji.

Trampovo noćno putovanje avionom za Švaјcarsku bilo јe poremećeno onim što јe Bela kuća opisala kao manji električni problem u avionu.

Avion se vratio u Vašington ubrzo nakon poletanja, tako da su američki predsednik i predstavnici mediјa mogli da se ukrcaјu u drugi avion.

Predsednik će sada morati da se probiјe do Davosa, udaljenog oko 160 kilometara, što će verovatno učiniti helikopterom.

Otkazan Trampov sastanak s Mercom

Sastanak američkog predsednika Donalda Trumpa s nemačkim kancelarom Friedrihom Mercom je otkazan, javlja Reuters.

Kao razlog navedeni su tehnički problemi na predsedničkom avionu.

The Guardian napominje kako će biti zanimljivo pratiti kome će Tramp sada dati prioritet za sastanke, s obzirom na to da će u Davosu provesti manje vremena od planiranog.

Autor: A.A.