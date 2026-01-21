Požar u tržnom centru u Karačiju, broj žrtava porastao na oko 50

Pakistanski vatrogasci izvukli su danas iz ruševina tržnog centra u Karačiju tela oko 25 osoba, čime je broj poginulih u velikom požaru u tržnom centru Gul plaza, porastao na oko 50, saopštili su zvaničnici.

"Pronašli smo 20 do 25 tela, odnosno posmrtnih ostataka", izjavio je zamenik komesara Džaved Nabi Koso, navodeći da su ostaci prebačeni u bolnicu radi DNK identifikacije, preneo je Rojters.

On je dodao da je zbog otežane identifikacije teško precizno utvrditi broj stradalih.

Prema poslednjim podacima, u utorak je zvanično bilo potvrđeno 29 poginulih.

Vatrogasci su se sa vatrom borili do utorka, a nakon što je požar stavljen pod kontrolu, Gul plaza je gotovo u potpunosti uništena i svedena na pepeo i ruševine.

Prema podacima državne spasilačke službe, prijavljeno je ukupno 84 nestalih osoba.

Policija navodi da se većina nestalih vodi kao stradala, zbog čega se strahuje da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste.

Ovaj požar je najsmrtonosniji u Karačiju još od 2012. godine, kada je u požaru u industrijskom objektu poginulo više od 260 ljudi.

Autor: S.M.