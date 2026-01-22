OČI SVETA UPRTE U MOSKVU! Putin i Vitkof započeli razgovore - Sastanak VISOKOG RIZIKA

Sastanak između specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i predsednika Vladimira Putina počeo je u Moskvi, saopštio je Kremlj, dok SAD guraju plan za okončanje rata u Ukrajini.

"Sastanak između ruskog predsednika Vladimira Putina i specijalnog izaslanika SAD Stivena Vitkofa je počeo u Kremlju", naveo je Kremlj na svom Telegram nalogu, preneo je francuski Mond.

Ruske državne novinske agencije javile su da je na sastanku prisutan i zet predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, kao i ruski pregovarač Kiril Dmitrijev i pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.

Ovaj sastanak visokog značaja dolazi samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao da je nacrt sporazuma "gotovo, gotovo spreman" i da su se on i američki kolega Donald Tramp usaglasili oko pitanja bezbednosnih garancija nakon rata.

BREAKING:

Steve Witkoff, Jared Kushner and Josh Gruenbaum are meeting with Vladimir Putin at the Kremlin tonight.

Talks are expected to focus on the war in Ukraine, possible ceasefire options and wider global security issues.



What do you think could come out of this meeting?… pic.twitter.com/8GBaaYQy2Z — Energy Radio (@EnergyRadioLdn) 22. јануар 2026.

"Kolona vozila Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera stigla je u Kremlj", javio je ruski državni emiter Vesti na Telegramu. Ruska državna televizija je ranije objavila snimak za koji tvrdi da prikazuje avion američke delegacije kako sleće na moskovski aerodrom Vnukovo.

Diplomatski napori da se okonča najsmrtonosniji sukob u Evropi od Drugog svetskog rata ubrzali su se poslednjih meseci, iako Moskva i Kijev i dalje imaju suprotstavljene stavove oko ključnog pitanja teritorije u posleratnom rešenju.

Rusija, koja okupira oko 20 odsto Ukrajine, zalaže se za potpunu kontrolu nad istočnim regionom Donbasa kao deo sporazuma. Međutim, Kijev je upozorio da će ustupanje teritorije ohrabriti Moskvu i kaže da neće potpisati mirovni sporazum koji ne odvraća Rusiju od pokretanja novog napada.

Mediji su preneli da se u američkoj delegaiji nalazi i komesar Federalne službe za nabavke Sjedinjenih Američkih Država Džoš Gruenbaum, koji prvi put učestvuje u razgovorima.

Autor: Iva Besarabić