AKTUELNO

Svet

Poznati novi detalji stravične železničke nesreće u Španiji: Došlo je do loma šina, a onda je naišao voz...

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Guardia Civil via AP ||

Do loma šina na pruzi u gradu Adamus u Španiji došlo je pre nego što je voz Iryo iskliznuo iz šina, što je izazvalo nesreću u kojoj je poginulo više od 40 ljudi, ali uzrok loma još nije poznat, navodi se u preliminarnom izveštaju Komisije za istraživanje železničkih nesreća (CIAF), objavljenom danas.

Tokom inspekcije Iryo voza primećena su ulegnuća na gaznoj površini točkova sa desne strane vagona 2, 3, 4 i 5, navodi se u izveštaju i dodaje da ta ulegnuća i deformacija primećena na šinama "odgovaraju činjenici da je šina bila pomljena", prenosi "Pais".

U izveštaju se precizira da je do loma šina došlo pre prolaska voza Iryo na relaciji Malaga-Madrid, koji je prvobitno iskočio iz šina, a zatim udario Alvia voz Madrid-Huela.

U izveštaju se dodaje da su ulegnuća prisutna na svim točkovima na neparnim osovinama navedenih vagona i da "odgovaraju udaru u glavu šine", odnosno da su točkovi udarili u polomljenu šinu.

Navodi se da prolazak voza pri brzini od oko 200 kilometara na sat objašnjava zašto su ulegnuća prisutna samo na neparnim točkovima svakog vagona, s obzirom na to da prvi točak svakog vagona prima udarac i blago pomera šinu prema dole, dok drugi točak prolazi samo 0,03 sekunde kasnije, pre nego što se šina oporavi od deformacije izazvane prvim točkom.

Foto: Tanjug AP/Guardia Civil via AP

Takođe su pronađena ulegnuća "geometrijski kompatibilnog obrasca" na nekim točkovima sa desne strane tri voza koja su prethodno prolazila tim delom: jedan Renfe u 19:09 i dva Iryo voza u 19:01 i 17:21.

CIAF navodi da će uzorci šine biti poslati u metalografski laboratorijum radi utvrđivanja mogućih uzroka preloma i naglašava da "što se tiče uzroka preloma šine, nijedna hipoteza se ne isključuje".

Dokument upozorava da hipoteza o prelomu šine za objašnjenje tragova na točkovima i šini mora da bude potvrđena daljim proračunima i detaljnim analizama.

Španski premijer Pedro Sančez izjavio je da španska vlada od samog početka preuzima odgovornost za nesreću.

Najveći sindikat mašinovođa u Španiji Semaf najavio je juče trodnevni generalni štrajk na nacionalnom nivou, zahtevajući mere za garantovanje bezbednosti železničkih radnika i putnika, nakon što je u poslednjih nekoliko dana došlo do tri železničke nesreće, od kojih je u dve poginulo najmanje 46 osoba, uključujući dvojicu mašinovođa.

Broj poginulih u sudaru dva voza u nedelju u blizini mesta Adamus u Andaluziji porastao je na 45, a više od 100 ljudi je povređeno.

Foto: Tanjug AP/Giannis Papanikos

Do druge nesreće došlo je u utorak u Kataloniji kada je poginuo mašinovođa, a 37 osoba povređeno prilikom iskakanja voza iz šina usled urušavanja potpornog zida.

U četvrtak je zabeležen i incident u jugoistočnoj regiji Mursiji, gde se prigradski voz sudario sa dizalicom, pri čemu je nekoliko osoba lakše povređeno.

pročitajte još

Saobraćajka na Batajničkom drumu izazvala zastoj: Sudarili se kamion i automobil

Autor: Marija Radić

#CIAF

#Katalonija

#Saobraćajna nesreća

#stravična nesreća

#Španija

POVEZANE VESTI

Svet

Voz iskliznuo iz šina, veliki broj mrtvih! (FOTO+VIDEO)

Hronika

Teretni voz iskočio iz šina kod Velike Plane, saobraćaj u prekidu (FOTO)

Svet

BROJE SE MRTVI: Novi detalji jezive nesreće u Nemačkoj - Čuju se KRICI zarobljenih koji dozivaju u pomoć

Svet

CRNI NIZ U ŠPANIJI SE NASTAVLJA: Još jedan voz iskočio iz šina kod Barselone, ima MRTVIH i povređenih!

Svet

IMA MRTVIH U ŽELEZNIČKOJ NESREĆI U DANSKOJ: Više od dvadeset ljudi povređeno nakon što je voz udario u cisternu i iskočio iz šina

Svet

VOZ SA VIŠE OD 100 PUTNIKA ISKOČIO IZ ŠINA Udario u stenu, tragedija izbegnuta za dlaku: Teška želenička nesreća u Nemačkoj