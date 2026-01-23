Poznati novi detalji stravične železničke nesreće u Španiji: Došlo je do loma šina, a onda je naišao voz...

Do loma šina na pruzi u gradu Adamus u Španiji došlo je pre nego što je voz Iryo iskliznuo iz šina, što je izazvalo nesreću u kojoj je poginulo više od 40 ljudi, ali uzrok loma još nije poznat, navodi se u preliminarnom izveštaju Komisije za istraživanje železničkih nesreća (CIAF), objavljenom danas.

Tokom inspekcije Iryo voza primećena su ulegnuća na gaznoj površini točkova sa desne strane vagona 2, 3, 4 i 5, navodi se u izveštaju i dodaje da ta ulegnuća i deformacija primećena na šinama "odgovaraju činjenici da je šina bila pomljena", prenosi "Pais".

U izveštaju se precizira da je do loma šina došlo pre prolaska voza Iryo na relaciji Malaga-Madrid, koji je prvobitno iskočio iz šina, a zatim udario Alvia voz Madrid-Huela.

U izveštaju se dodaje da su ulegnuća prisutna na svim točkovima na neparnim osovinama navedenih vagona i da "odgovaraju udaru u glavu šine", odnosno da su točkovi udarili u polomljenu šinu.

Navodi se da prolazak voza pri brzini od oko 200 kilometara na sat objašnjava zašto su ulegnuća prisutna samo na neparnim točkovima svakog vagona, s obzirom na to da prvi točak svakog vagona prima udarac i blago pomera šinu prema dole, dok drugi točak prolazi samo 0,03 sekunde kasnije, pre nego što se šina oporavi od deformacije izazvane prvim točkom.

Takođe su pronađena ulegnuća "geometrijski kompatibilnog obrasca" na nekim točkovima sa desne strane tri voza koja su prethodno prolazila tim delom: jedan Renfe u 19:09 i dva Iryo voza u 19:01 i 17:21.

CIAF navodi da će uzorci šine biti poslati u metalografski laboratorijum radi utvrđivanja mogućih uzroka preloma i naglašava da "što se tiče uzroka preloma šine, nijedna hipoteza se ne isključuje".

Dokument upozorava da hipoteza o prelomu šine za objašnjenje tragova na točkovima i šini mora da bude potvrđena daljim proračunima i detaljnim analizama.

Španski premijer Pedro Sančez izjavio je da španska vlada od samog početka preuzima odgovornost za nesreću.

Najveći sindikat mašinovođa u Španiji Semaf najavio je juče trodnevni generalni štrajk na nacionalnom nivou, zahtevajući mere za garantovanje bezbednosti železničkih radnika i putnika, nakon što je u poslednjih nekoliko dana došlo do tri železničke nesreće, od kojih je u dve poginulo najmanje 46 osoba, uključujući dvojicu mašinovođa.

Broj poginulih u sudaru dva voza u nedelju u blizini mesta Adamus u Andaluziji porastao je na 45, a više od 100 ljudi je povređeno.

Do druge nesreće došlo je u utorak u Kataloniji kada je poginuo mašinovođa, a 37 osoba povređeno prilikom iskakanja voza iz šina usled urušavanja potpornog zida.

U četvrtak je zabeležen i incident u jugoistočnoj regiji Mursiji, gde se prigradski voz sudario sa dizalicom, pri čemu je nekoliko osoba lakše povređeno.

Autor: Marija Radić