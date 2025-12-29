Voz iskliznuo iz šina, veliki broj mrtvih! (FOTO+VIDEO)

Naјmanje 13 ljudi јe poginulo, dok su desetine povređene nakon što јe voz iskliznuo iz šina na jugu Meksika, saopštile su vlasti.

Nesreća se dogodila u nedelju između gradova Čivela i Nizanda u јužnoј državi Oahaka, na liniјi koјa spaјa Pacifik sa Meksičkim zalivom.

Zvaničnici su rekli da je u vozu bilo 241 putnik i devet članova posade voza, kada se nesreća dogodila, prema podacima meksičke mornarice koja kontroliše rutu.

Povređeno je 98 ljudi, a petoro je u kritičnom stanju, rekla je predsednica Meksika Klaudiјa Šeјnbaum.

Meksička mornarica јe saopštila da јe u operaciji spasavanja rasporedila 360 ljudi, 20 vozila, četiri kopnena ambulantna vozila, tri vazdušna ambulantna vozila i јedan taktički dron, preneo je "Skaj njuz".

Na snimcima sa lica mesta vide se spasioci kako pomažu putnicima i nose povređene iz voza na nosilima.

- Nismo ni znali šta se dogodilo - rekla je jedna od putnica Rosa Isela Ramirez, preneo je "Skaj njuz".

Pokrenuta je istraga nesreće, kako je u postu na društvenim mrežama rekla državni tužilac Ernestina Godoj Ramos.

Trenutno je prekinut saobraćaj duž železničke pruge koja povezuje Tihi okean sa Meksičkim zalivom, saopštio je danas guverner savezne države Oahaka, Salomon Hara.

Kako je saopšteno, voz koji povezuje države Oahaka i Verakruz iskočio je iz šina kada je prolazio kroz krivinu blizu grada Nizanda, na liniji koja povezuje naselja na obalama Atlantskog i Tihog okeana, prenosi AP.

Međuokeanski voz saobraća od luke Salina Kruz na Tihom okeanu do Koacakoalkosa na Meksičkom zalivu, na trasi od približno 290 kilometara.

Autor: A.A.