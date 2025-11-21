AKTUELNO

Svet

RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO BANGLADEŠ! Ima mrtvih, zgrade, zidovi i krovovi padali na ljude, kruže JEZIVI SNIMCI (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug/KABINET GRADONAČELNIKA GRADA NOVOG SADA ||

Zemljotresmagnitude 5,5 pogodio je danas centralni Bangladeš, poginulo je najmanje šest osoba a desetine su povređene, saopštile su vlasti.

Zgrade u glavnom gradu zemlje Daki tresle su se zbog čega su ljudi u panici izlazili na ulice.

Potres se osetio u 10:38 sati ujutro po lokalnom vremenu a epicentar je u oblasti Gorašal u okrugu Narisngdi, oko 25 kilometara od Dake. Američki geološki institut saopštio je da je dubina potresa 10 kilometara.

Televizja DBC sa sedištem u Daki, javila je da je najmanje šest osoba poginulo u glavnom gradu Bangladeša, troje od pada krova i zida jedne zgrade, i troje pešaka kada je ograda jedne zgrade pala na njih u Daki.

Prema Američkom geološkom institutu, severni i jugoistočni Bangladeš spadaju u seizmički aktivne oblati zbog interakcija između ploča Indije i Evroazije, dok je centralni deo zemlje manje seizmički aktivan.

Autor: Iva Besarabić

#Bangladeš

#Rihterova skala

#Tragedija

#Zemljotres

#potres

POVEZANE VESTI

Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO FILIPINE Oštećene zgrade, popucali putevi - Registrovano još 45 potresa

Svet

Najmanje 11 mrtvih u tajfunu na Filipinima, evakuisano oko 400.000: Padaju kuće, drveća, klizišta sve nose

Svet

SMRT NA SVAKOM KORAKU, ZASTRAŠUJUĆE POPLAVE NOSE SVE PRED SOBOM! Veliki broj mrtvih, jezive scene obilaze svet, ovako izgleda horor u Kinšasi! (FOTO+V

Svet

Zemljotres razorio ostrvo: Pogođena država Vanuatu na Pacifiku, najmanje 14 žrtava

Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO PERU: Padali zidovi sa zgrada, ima mrtvih, nastao opšti metež (VIDEO)

Svet

REGISTROVAN ZEMLJOTRES JAČINE 4,9 STEPENI! Evo gde je bio epicentar