Meloni izrazila nadu da bi Tramp mogao da dobije Nobela za mir

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas u Rimu da se nada da bi Nobelova nagrada za mir jednog dana mogla da bude dodeljena američkom predsedniku Donaldu Trampu, posebno ako uspe da “uspostavi pravedan i trajan mir u Ukrajini“.

“Nadam se da ćemo jednog dana moći da dodelimo Nobelovu nagradu za mir Donaldu Trampu i uverena sam da ako on napravi razliku tako što će uspostaviti pravedan i trajan mir u Ukrajini, onda i mi možemo na kraju da ga nominujemo za Nobela “, rekla je Meloni nakon zajedničke konferencije za novinare sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Italijanska premijerka je danas u Rimu bila domaćin nemačkom kolegi na međuvladinom samitu između Italije i Nemačke, tokom kojeg su dve evropske zemlje potpisale nekoliko sporazuma o jačanju saradnje na strateškim pitanjima, kao i u sferi bezbednosti i odbrane.

Američki predsednik Donald Tramp, koji je u četvrtak predstavio svoj novi projekat „Odbor za mir”, u više navrata se požalio na to što prošle godine nije dobio Nobelovu nagradu za mir.

Autor: S.M.