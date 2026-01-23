Kad je videla da joj nema supruga, baka je odmah pozvala policiju - čim su čuli šta je zadnje rekao, jurili su autoputem

Policija je brzo reagovala koristeći informacije o vozilu i GPS lokator.

Muškarac je uspešno pronađen nakon oko 40 minuta potrage na ulazu u Val d’Aosta.

Neobična i potresna scena odigrala se u Ivrei, gde je 84-godišnji muškarac, oboleo od Alchajmerove bolesti, rano ujutro uzeo automobil i krenuo na put — uveren da ide kod svojih roditelja, koji su preminuli pre mnogo godina.

Njegova supruga, svesna koliko takav poriv može biti opasan, odmah je pozvala broj 112 i time pokrenula trku s vremenom. U glasu žene, koja je operateru objašnjavala šta se dogodilo, čula se mešavina straha i neizvesnosti.

Policija odmah reagovala

"Moj muž ima 84 i po godine, ima Alchajmera i nestao je. Uzeo je auto čim sam se okrenula. Osećam da je krenuo prema Torinu, jer želi kući, kod svoje mame i tate. Plašim se da je već na autoputu“, rekla je u hitnom pozivu.

Nakon prijave, uputila se u obližnju kasarnu karabinijera, tražeći bilo kakvu vest, dok su patrole već bile raspoređene na ključnim tačkama. Zahvaljujući registarskoj tablici i modelu vozila, kao i GPS uređaju postavljenom u automobilu od strane osiguravajuće kuće, počela je koordinisana potraga.

Pronađen na putu ka Val d’Aosti, zbunjen ali nepovređen

Potraga je trajala oko četrdeset minuta. Patrola ga je na kraju presrela u blizini Pont-Saint-Martina, na ulazu u Val d’Aostu. Starac je zatečen u stanju duboke konfuzije, ali fizički nepovređen. Karabinijeri su ga odmah prevezli kući, gde ga je dočekala supruga koja ga je spasla prisebnošću i brzim reagovanjem.

Autor: S.M.