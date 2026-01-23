''ZASLUŽUJU DA SE O NJIMA GOVORI ISTINITO' Princ Hari reagovao na uvredu Donalda Trampa

Britanski princ Hari izjavio je danas, odgovarajući na komentare američkog predsednika Donalda Trampa da NATO trupe nisu bile na prvoj liniji fronta u Avganistanu, da "žrtve" koje su NATO snage podnele u tom sukobu "zaslužuju da se o njima govori istinito i sa poštovanjem".
- Služio sam tamo. Stekao sam prijatelje za ceo život tamo. I izgubio sam prijatelje tamo. Samo u Ujedinjenom Kraljevstvu je poginulo 457 vojnika - naveo je princ Hari u pisanoj izjavi, prenosi Rojters.
- 2001. godine, NATO je prvi i jedini put u istoriji pokrenuo Član 5. To je značilo da je svaka saveznička nacija bila obavezna da stoji uz Sjedinjene Države u Avganistanu, u cilju naše zajedničke bezbednosti. Saveznici su odgovorili na taj poziv - rekao je princ Hari.
On je kazao da je zbog učešća u ratu u Avganistanu "zauvek promenjeno hiljade života".
- Majke i očevi su sahranili sinove i ćerke. Deca su ostala bez roditelja. Porodice snose cenu. Te žrtve zaslužuju da se o njima govori istinito i sa poštovanjem, jer svi ostajemo ujedinjeni i lojalni odbrani diplomatije i mira - kazao je princ Hari.
Tramp je u intervjuu za Foks njuz u Davosu ponovio kritike govoreći o NATO-u, rekavši da nije "siguran" da će vojni savez "biti tu" za SAD, "ako im ikada zatreba".
- Nikada nam nisu bili potrebni. Reći će da su poslali neke trupe u Avganistan...i jesu, ostali su malo pozadi, malo van prvih linija fronta - rekao je Tramp.
Britanski premijer Kir Starmer izjavio je ranije danas da su tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da britanske trupe nisu bile na prvoj liniji fronta u Avganistanu, "uvredljive i užasne" i sugerisao je Trampu da se izvini.
Autor: Iva Besarabić