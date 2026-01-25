SUKOBI POSLE UBISTVA ALEKSA PRETIJA: Demonstrant odgrizao prst federalnom agentu u Minesoti

Nasilje u Minneapolisu eskaliralo je do neviđenih razmera kada je došlo do sukoba demonstranata i federalnih agenata, a jedan od demonstranata je bukvalno odgrizao prst policajcu iz službe za istrage Domovinskog bezbednosnog resursa (HSI). Sukobi su izbili nakon fatalnog pucnja na 37-godišnjeg Aleksa Džefrija Pretija, koji je, prema navodima predstavnika vlasti, navodno posegao za oružjem tokom hapšenja.

Haos je počeo u subotu u južnom delu Mineapolisa, u oblasti oko West 26th Street i Nicollet Avenue, gde su se nalaze male pekara i restorani etničke hrane. Federalni agenti pokušavali su da obezebede područje nakon što je Preti ubijen prilikom intervencije protiv Hosea Huerta-Čume, migranta sa istorijom porodičnog nasilja i drugim krivičnim delima, prema izjavi Ministarstva domovinske bezbednosti (DHS).

Stotine demonstranata preplavilo je ulice, nosili su američku zastavu okrenutu naglavačke kao znak protesta, zviždali, vrištali psovke poput "Je*ite se!" i bacali kante za smeće na oklopna vozila agenata. Oko 200 nasilnika se sukopilo sa policijom, dolivajući ulje na vatru.

"Ovi demonstranti su napali našeg policajca i jedan od njih mu je odgrizao prst... Izgubiće prst“, izjavila je pomoćnica sekretarke DHS-a Triša Maklaflin na platformi X, objavivši šokantne fotografije: uplaklanog demonstranta i krvavog odsečenog prsta. Njenu objavu sa šokantnim slikama možete pogledati ovde.

Podsećamo, lokalni zvaničnici navode da je Preti bio zakoniti vlasnik pištolja sa dozvolom za nošenje. Prema saopštenju DHS-a, on je nosio dva okvira za municiju, ali nije imao ličnu kartu. Zabeležen je kao osoba bez ozbiljnije krivične prošlosti; evidentirani su samo prekršaji u saobraćaju. Preti je diplomirao na Univerzitetu Minesota i posedovao važeću licencu za rad kao medicinska sestra.

Komandant Granične patrole Gregori Bovino izjavio je da je agent koji je pucao na Pretija bio zaposlen u službi osam godina i da je imao "opširnu obuku". Nakon incidenta, više od 100 ljudi okupilo se na mestu događaja u znak protesta. Tokom sukoba, federalni agenti koristili su suzavac i šok bombe, a najmanje jedna osoba je prskana biber sprejom. Dvojica demonstranata uhapšena su nakon pokušaja da pređu policijsku traku.

Autor: Iva Besarabić