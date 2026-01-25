ŽENU PREVARILI ZA 30.000 EVRA! Zvali je iz 'Slovenije' i rekli da je novac hitno potreban za operaciju njene ćerke! Onda su uradili još veću drskost

Žena (80) iz Vinice u Severnoj Makedoniji prijavila je Policijskoj stanici Vinica da je prevarena za 30.000 evra, nakon što ju je nepoznata osoba telefonom kontaktirala i predstavila se kao lekar iz Slovenije.

Kako je navedeno u prijavi, prevarant joj je rekao da je njena ćerka, koja radi u Sloveniji, navodno zadobila teške povrede i da je hitno potrebna pomoć za operaciju.

Onda su lopovi uradili još veću drskost - došli su joj do kuće.

Žena je podigla novac iz banke i, prema dobijenim instrukcijama, predala ga osobi koja je poslata da ga preuzme u dvorištu porodične kuće.

Kasnije, kada je stupila u kontakt sa ćerkom, shvatila je da je reč o prevari.

Ministarstvo unutrašnjih poslova informiše da se preduzimaju mere za potpuno rasvetljavanje slučaja.

MUP takođe upozorava da su ovakve telefonske prevare, uglavnom usmerene prema starijim osobama, u porastu u poslednje vreme.

Prema dostupnim podacima, u prvoj polovini 2025. godine prijavljeno je 16 sličnih slučajeva, dok je u poslednjih nekoliko godina evidentirano desetine prevara sa značajnom materijalnom štetom.

Autor: Jovana Nerić