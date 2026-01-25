AKTUELNO

Tramp dobio poziv da poseti Rusiju: Putin želi sastanak u Moskvi

Predsednik SAD Donald Tramp dobio je u Enkoridžu poziv da poseti Rusiju, saopštio je danas zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov za TASS.

„Naravno, predsedniku Trampu je upućen poziv da poseti Rusku Federaciju u Enkoridžu“, rekao je diplomata, komentarišući predlog ruskog predsednika Vladimira Putina nakon tog sastanka da se sledeći sastanak održi u Moskvi.

Rjabkov je dodao da ova ideja od tada nije dobila nikakav praktičan razvoj.

„Kao i sa drugim mestima za kontakt između predsednika Rusije i Sjedinjenih Država, naš stav je čvrst: prvo sadržaj, pa dogovor o mestu održavanja“, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Ruske Federacije.

