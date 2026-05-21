MOSKVA ZAPRETILA ZAPADU: 'SATANA 2' JE SPREMNA! Ukoliko NATO krene na Rusiju, odgovor će biti KATASTROFALAN!

Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov uputio je oštro upozorenje zapadnim silama, istakavši da opasnost od direktnog, frontalnog sukoba između Rusije i NATO pakta neprekidno raste, sa potencijalno katastrofalnim posledicama po čitavu planetu, prenosi britanski portal LadBible.

Ove dramatične reči stižu neposredno nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin potvrdio uspešno testiranje strateškog oružja "Sarmat" – interkontinentalne balističke rakete na Zapadu poznatije pod zlokobnim imenom "Satana II", a čije se raspoređivanje na borbenu dužnost planira do kraja 2026. godine.

"Satana II" – raketa koja probija svaki štit

Ruski lider je istakao da je reč o najmoćnijoj nuklearnoj raketi na svetu, koja ima sposobnost da probije sve postojeće, ali i sve buduće sisteme protivraketne odbrane. Kako se navodi u tekstu koji prenosi LadBible, ova masivna raketa teška je oko 208 tona i visoka je kao četrnaestospratnica.

"Ukupna snaga bojeve glave koju ova raketa nosi je više od četiri puta veća od bilo kog postojećeg zapadnog ekvivalenta. Ono što je najvažnije, projektil može da se kreće ne samo balističkom, već i suborbitalnom putanjom, što mu omogućava domet od preko 35.000 kilometara", izjavio je Putin.

Moskva optužuje Zapad za eskalaciju i militarizaciju

Rjabkov je u izjavi za rusku državnu novinsku agenciju TASS naglasio da u evropskim prestonicama trenutno vlada opasan ratni narativ i ubrzana militarizacija koja je direktno usmerena protiv Rusije, uključujući i provokativne vojne vežbe u nuklearnoj sferi.

"Asimetrija i eskalacija tenzija povećavaju strateške rizike, kao i opasnost od direktnog sukoba između NATO-a i naše zemlje, sa potencijalno katastrofalnim posledicama", upozorio je visoki ruski diplomata. On je dodao da trenutno ne postoje nikakvi uslovi za pokretanje ravnopravnog dijaloga o kontroli naoružanja, jer Zapad odbija da uzme u obzir fundamentalne bezbednosne interese Rusije.

Ko ima veći nuklearni arsenal?

Prema zvaničnim statistikama Međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja (ICAN) koje navodi LadBible, Rusija trenutno drži blagu prednost u globalnom nuklearnom naoružanju i poseduje oko 5.459 funkcionalnih nuklearnih bojevih glava, dok Sjedinjene Američke Države prate sa 5.277.

Iako se tenzije i nuklearne pretnje ponavljaju još od početka rata u Ukrajini, vojni analitičari napominju da svest o "međusobno osiguranom uništenju" (MAD) i dalje ostaje glavna kočnica koja sprečava da ove pretnje prerastu u stvarni sukob na terenu.





Autor: D.S.