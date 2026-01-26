AKTUELNO

UŽAS U MEKSIKU: Naoružani napadači POBILI 11 ljudi na fudbalskom terenu posle utakmice

Grupa naoružanih napadača ubila je 11 ljudi i ranila 12 na fudbalskom terenu nakon utakmice u Salamanki, u Meksiku, objavio je gradonačelnik tog grada Sesar Prijeto.

Kako kaže, kriminalne grupe pokušavaju da potčine vlasti, što neće postići, prenosi Rojters.

- Među povređenima u žalosnom i kukavičkom napadu u zajednici Loma de Flores tokom društvenog okupljanja bili su i žena i dete - rekao je Prijeto u objavi na fejsbuku, opisujući incident kao težak društveni slom.

- Taj incident doprinosi talasu nasilja koji, nažalost, doživljavamo u državi, a posebno u Salamanki. Odgovorni će biti pronađeni.

Prema navodima Kancelarije državnog tužioca u državi Gvanahuato, gde se nalazi Salamanka, pokrenuta je istraga.

- Kancelarija je koordinirala napore sa opštinskim, državnim i saveznim vlastima kako bi se ojačala bezbednost u tom području, zaštitili njeni građani i pronašli verovatni počinioci - dodaje se u saopštenju.

