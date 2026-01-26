UŽAS U MEKSIKU: Naoružani napadači POBILI 11 ljudi na fudbalskom terenu posle utakmice

Grupa naoružanih napadača ubila je 11 ljudi i ranila 12 na fudbalskom terenu nakon utakmice u Salamanki, u Meksiku, objavio je gradonačelnik tog grada Sesar Prijeto.

Kako kaže, kriminalne grupe pokušavaju da potčine vlasti, što neće postići, prenosi Rojters.

- Među povređenima u žalosnom i kukavičkom napadu u zajednici Loma de Flores tokom društvenog okupljanja bili su i žena i dete - rekao je Prijeto u objavi na fejsbuku, opisujući incident kao težak društveni slom.

Horror on the Soccer Field: 11 Killed in Mexico Attack 😱💔



• Gunmen stormed a local pitch in Salamanca, Guanajuato

• 11 people tragically shot dead in the brutal assault

• Authorities now hunting the attackers #MexicoViolence #Guanajuato pic.twitter.com/RpaMX3tu1A — Voice Of Bharat 🇮🇳🌍 (@Kunal_Mechrules) 26. јануар 2026.

- Taj incident doprinosi talasu nasilja koji, nažalost, doživljavamo u državi, a posebno u Salamanki. Odgovorni će biti pronađeni.

Prema navodima Kancelarije državnog tužioca u državi Gvanahuato, gde se nalazi Salamanka, pokrenuta je istraga.

Salamanca, Guanajuato, Mexico: 11 killed, 12 injured in mass shooting at soccer field after match. Gunmen arrived in pickups, shot indiscriminately at players & spectators. 10 dead on site, 1 in hospital. #tiroteo



Authorities launched a search operation for those… pic.twitter.com/WjZHdTupTf — GeoTechWar (@geotechwar) 26. јануар 2026.

- Kancelarija je koordinirala napore sa opštinskim, državnim i saveznim vlastima kako bi se ojačala bezbednost u tom području, zaštitili njeni građani i pronašli verovatni počinioci - dodaje se u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić