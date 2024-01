SCENA O KOJOJ SVI PRIČAJU: Embid posle utakmice prišao Jokiću! Srbin otkrio šta je rekao Kameruncu posle pobede Denvera! (VIDEO)

Veliki rivali na terenu Nikola Jokić i Džoel Embid srdačno su se pozdravili na terenu nakon utakmice Denver - Filadelfija.

Ljubitelji NBA sa ne strpljenjem su čekali meč između Nagetsa i Seventisiksersa u "Bol areni", kako bi uživali u okršaju Jokića i Embida, međutim, Kamerunac, koji od 2019. godine nije odigrao meč u Koloradu, u poslednji čas je odlučio da propusti ovaj susret.

Nakon meča kamere su zabeležile jednu izuzetno zanimljivu scenu na terenu.

MVP regularnog dela sezone Džoel Embid prišao je aktuelnom šampionu i najboljem igraču finalne serije Nikoli Jokiću i šapnuo mu nešto na uvo. Nakon kraćeg razgovora zagrlili su se i srdačno pozdravili.

What do you think Joel Embiid and Nikola Jokic were talking about here? 🤔pic.twitter.com/JhSD2YAF4G