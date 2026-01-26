TRAGEDIJA U SNEŽNOJ OLUJI: Srušio se privatni avion u SAD, sedmoro mrtvih! Kontrolori leta čuli jezive poslednje reči

Stravična vazduhoplovna nesreća dogodila se na aerodromu u Bangoru, u američkoj saveznoj državi Mejn, kada se privatni dvomotorni avion srušio prilikom poletanja.

U nesreći je život izgubilo sedam osoba, dok je jedna osoba sa teškim povredama hitno prebačena u bolnicu.

Pad usred snežnog pakla

Nesreća se dogodila u nedelju oko 19:45 sati po lokalnom vremenu, u trenutku kada je severoistok SAD pogodila snažna snežna oluja. Prema izveštaju Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA), uslovi za letenje bili su ekstremni:

Temperature: Znatno ispod nule.

Vidljivost: Veoma niska zbog gustog snega.

Oluja: Jaki udari vetra i padavine koje su paralisale saobraćaj.

Dramatičan audio-snimak: "Avion je okrenut naopačke!"

Audio-zapis sa portala LiveATC.net otkriva dramatične trenutke pre pada. Piloti i kontrolori su razgovarali o slaboj vidljivosti neposredno pre nego što je odobreno poletanje sa piste 33.

Samo dva minuta nakon odobrenja, nastao je haos. Radio-vezom je javljeno da se sav saobraćaj obustavlja, a zatim se čuo potresan glas kontrolora: "Avion je okrenut naopačke!"

Aerodrom zatvoren, hitne službe na pisti

Međunarodni aerodrom Bangor odmah je zatvoren za sav saobraćaj kako bi se omogućio prolaz vozilima hitne pomoći i vatrogascima. Prema poslednjim podacima, u avionu su se nalazila tri člana posade i pet putnika.

FAA i Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) započeli su istragu kako bi utvrdili da li je uzrok pada isključivo loše vreme ili je došlo i do tehničkog kvara na letelici.

