Francuska uvodi zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 15 godina: Zakon dobio zeleno svetlo

Narodna skupština Francuske usvojila je zakon kojim se deci mlađoj od 15 godina zabranjuje korišćenje društvenih mreža, uz obrazloženje da je reč o meri koja treba da zaštiti mentalno zdravlje mladih i smanji nasilje na internetu.

Odluka dolazi u trenutku sve veće zabrinutosti zbog uticaja digitalnih platformi na svakodnevni život dece i tinejdžera.

Za zakon je glasalo 116 poslanika, dok je 23 bilo protiv. Predlog sada ide u Senat, nakon čega sledi završno glasanje. Ako bude konačno usvojen, Francuska će postati jedna od najstrožih evropskih zemalja kada je reč o ograničavanju pristupa društvenim mrežama maloletnicima.

Zabrana se ne odnosi samo na klasične društvene mreže, već i na sve platforme koje imaju takozvane "funkcionalnosti društvenog umrežavanja". To znači da bi pravila obuhvatila znatno širi spektar aplikacija i servisa koje deca svakodnevno koriste.

Predsednik Emanuel Makron otvoreno je podržao zakon i naveo da društvene mreže imaju značajnu ulogu u porastu nasilja među mladima. On je poručio da Francuska treba da sledi primer Australije, koja je krajem prošle godine uvela zabranu pristupa društvenim mrežama za decu mlađu od 16 godina, uključujući Facebook, Snapchat, TikTok i YouTube. Makron želi da francuska zabrana stupi na snagu već od početka naredne školske godine u septembru.

Tokom rasprave u skupštini, poslanica Lora Miler istakla je da zakon ima jasnu poruku. Prema njenim rečima, deca danas manje čitaju, manje spavaju i sve češće se porede sa drugima, što ostavlja ozbiljne posledice po njihov razvoj i mentalno zdravlje.

Francuska nije jedina zemlja koja razmatra ovakve mere. Slične zabrane ili stroga ograničenja proučavaju i Velika Britanija, Danska, Španija i Grčka. Evropski parlament je već pozvao Evropsku uniju da definiše minimalne starosne granice za pristup društvenim mrežama, ali konačne odluke i dalje ostaju na državama članicama.

U Francuskoj postoji široka politička i javna podrška ideji da se deci ograniči pristup društvenim mrežama, što pokazuje da bi ovaj zakon mogao da postane model i za druge evropske zemlje.

Autor: S.M.