Užas na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom, poginulo 7 navijača u jezivom sudaru

U pitanju se navijači poznatog grčkog kluba.

Najmanje sedam navijača PAOK-a poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji, u blizini Temišvara, na oko 60 kilometara od granice sa Srbijom, javljaju rumunski mediji.

Navijači solunskih crno-belih su putovali u Francusku, gde njihov klub u četvrtak igra utakmicu osmog kola Lige Evrope protiv Olimpika iz Liona. U jednom momentu je vozilo koje ih je prevozilo prešlo u suprotnu traku i tada je došlo do čeonog sudara sa kamionom.

Nesreća se dogodila na putu E70, koji prolazi i kroz Srbiju. Rumuni su objavili i snimak na kom se vidi kako mini-bus sa navijačima PAOK-a prelazi u suprotni pravac i udara direktno u kamion.

Vozilo se od siline udarca raspalo, a na putu su ostali samo delići mini-busa. Policija i Hitna pomoć su brzo izašli na mesto nesreće.

Autor: S.M.