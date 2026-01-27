UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ! U udesu u blizini granice sa Srbijom poginulo 7 navijača, VOZILO RAZNETO OD SILINE UDARA!

Kako javljaju rumunski mediji velika saobraćajna nesreća se dogodila na samo oko 80 kilometara od granice sa Srbijom, u blizini Temišvara, gde je poginulo sedam navijača PAOK-a!

Naime, Grci su krenuli na utakmicu Lige Evrope koju njihov tim igra u četvrtak protiv Liona u Francuskoj.

Kako se može videti na snimku, kombi sa navijačima PAOK-a je preticao jedno vozilo, a onda bez jasnih znakova krenulo u suprotnu traku kojom je išao kamion. Jeziv snimak kruži internetom, na kojem se vidi momenat sudara i da se kombi, bukvalno, raspao u sekundi.

Pored sedam povređenih osoba, sreća u nesreći je da su troje navijača posle ove nesreće ostali živi.

Pojavio se i snimak posle nesreće na kojoj se vidi kombi pored autoputa, koji se ne može ni prepoznati, policija i hitna pomoć odmah su izašli na mesto nesreće.

Autor: S.M.