BEŽALA OD SMAKA SVETA: Amerikanka sa četvoro dece pronađena u HRVATSKOJ (FOTO/VIDEO)

Četvoro dece iz Sjedinjenih Američkih Država, koja su nestala sa majkom 30. novembra, pronađeno je u Hrvatskoj. Elešija Sejmur (35) iz Jute pobegla je sa trojicom sinova, uzrasta 11, 8 i 3 godine, i ćerkom od 7 godina.

Deca su snimljena na nadzornim kamerama na aerodromu u Solt Lejk Sitiju dok su se ukrcavala na let za Evropu. Njihova tačna lokacija bila je nepoznata nedeljama, dok članovi porodice nisu objavili da su pronađeni u Hrvatskoj.

„Deca su trenutno u državnom sirotištu u Hrvatskoj. Mi smo ovde i pokušavamo da ih izvedemo iz starateljstva lokalnih vlasti“, navedeno je na GoFundMe stranici koja je otvorena kako bi se pokrili troškovi potrage.

Elleshia Seymour, accused of taking her children abroad amid end-times notes, has been arrested. The children are now in a Croatian orphanage, but legal issues remain. Law&Crime’s Chris Stewart @cstewartnews is On the Case. pic.twitter.com/XImXNIVXXY — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) 27. јануар 2026.

Tetka dece, Džil Sejmur, dodala je na Fejsbuku da su ona, njen brat i njegova verenica u Hrvatskoj.

„Uspevamo da ih viđamo nekoliko sati dnevno, ali to je sve za sada. Sarađujemo sa lokalnom policijom, advokatom, socijalnim službama, ambasadom SAD i Interpolom. Sve je bilo komplikovanije i skuplje nego što smo očekivali“, napisala je.

Here are pictures of Kendall Seymour with his children in Dubrovnik, Croatia where he says his ex-wife Elleshia Seymour is now in custody. The children are at a state run child facility. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/3WiynAeqoo — Chris Stewart (@CStewartNews) 26. јануар 2026.

Otac troje dece poseduje potrebnu dokumentaciju za povrat trogodišnjeg sina, koji je sa majkom Elešijom pobegao.

Deca su bezbedna, dobro se hrane, spavaju i provode vreme zajedno, ali im je dosadno u centru i žele da se vrate kući. Tetka je dodala da se nalaze u Dubrovniku, a slučaj je predat Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske.

Verovala da će smak sveta biti u Nacionalnom parku Jeloustoun

Croatia’s foreign ministry confirmed via email that Elleshia Seymour was arrested earlier this month. https://t.co/u5u0L8Etr7 — WNDU (@16NewsNow) 28. јануар 2026.

Elešija Sejmur je navodno pobegla jer je verovala da će epicentar predstojećeg kraja sveta biti u Nacionalnom parku Jeloustoun, u blizini Solt Lejk Sitija. Preko interneta upoznala je Amerikanku sa sličnim stavovima koja živi na hrvatskom ostrvu i pozvala je da se sklone od apokalipse.

„Njena porodica je obavestila policiju, zbog čega je žena uhapšena, a njen 13-godišnji sin je smešten u sirotište zajedno sa još četvoro dece. On želi da se vrati u školu i u SAD“, objasnila je Džil Sejmur, dodajući da ne zna zašto su izabrali Hrvatsku.

