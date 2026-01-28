EU razmatra POSEBNU VIZU za vozače kamiona među kojima su i SRBI: Ovo su detalji

Evropska unija će po prvi put na institucionalnom nivou otvoriti pitanje dugoročnog boravka u Šengenskom prostoru za profesionalce koji zbog posla moraju stalno da se kreću između više država članica. Među njima su i profesionalni vozači iz trećih zemalja, uključujući Srbiju, koji se već mesecima suočavaju sa blokadama na granicama i ograničenjima boravka.

Prema dostupnim informacijama, nova vizna strategija Evropske unije biće predstavljena sutra u Briselu, a u njenom fokusu su upravo ekonomske posledice rigidne primene pravila 90/180 dana.

Strateška rasprava o izuzecima od pravila 90/180 dana

U radnom dokumentu Evropske komisije, u koji je Blic Biznis imao uvid, predviđeno je pokretanje šire strateške rasprave o mogućim izuzecima od važećeg pravila koje ograničava boravak u Šengenu na 90 dana u periodu od 180 dana.

Cilj ove rasprave jeste da se ublaže ozbiljni poremećaji na jedinstvenom tržištu EU i smanje ekonomski gubici do kojih dolazi zbog nedostatka radne snage i ograničene mobilnosti profesionalaca.

Vozači kamiona označeni kao posebno problematična kategorija

U dokumentu se navodi da je neophodno razmotriti mogućnost boravka u Šengenskom prostoru dužeg od ukupno 90 dana, pod uslovom da se ne prekorači dozvoljeni boravak u pojedinačnoj državi članici. Kao konkretan primer istaknuti su vozači kamiona i drugi mobilni radnici koji rade za kompanije sa sedištem u EU, a čije poslovanje zavisi od stalnog kretanja između država članica.

Time je, po prvi put, problem sa kojim se godinama suočavaju prevoznici iz Srbije i regiona formalno prepoznat kao pitanje konkurentnosti Evropske unije.

Rešenje nije trenutno: Predstoji dug proces

Iako dokument predstavlja značajan iskorak, to ne znači da će do promene propisa doći odmah. Evropska komisija ne predlaže trenutnu izmenu pravila, već najavljuje dug proces koji će uključivati dodatne analize, pregovore i dijalog sa institucijama država članica, ali i sa zemljama kandidatima i trećim državama.

Protesti dali rezultat: EU priznaje ekonomsku štetu

Sagovornici Blic Biznisa ocenjuju da je ovo jasan signal da su upozorenja prevoznika bila opravdana. Dugotrajni zastoji na granicama, deportacije vozača i stroga ograničenja boravka ne pogađaju samo prevoznike iz trećih zemalja, već direktno ugrožavaju lance snabdevanja unutar Evropske unije.

Prema ranijim procenama, zbog postojećeg režima boravka profesionalnih vozača, ekonomska šteta za evropsku privredu dostiže i do 100 miliona evra dnevno, što je, kako se navodi, postalo neodrživo čak i za same članice EU.

Cilj nove vizne politike: Fleksibilnost bez ugrožavanja bezbednosti

U dokumentu Evropske komisije jasno se ističe da je cilj nove vizne politike da olakša poslovanje i očuva konkurentnost EU, ali bez ugrožavanja bezbednosnih standarda i postojeće migracione politike.

Iako konkretna rešenja tek treba da budu definisana, činjenica da je problem profesionalnih vozača prvi put institucionalno priznat predstavlja važan korak ka dugoročnom rešenju koje bi moglo značajno da olakša poslovanje prevoznika iz Srbije i regiona.

