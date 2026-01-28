AKTUELNO

Svet

Ovo su navijači PAOK-a koji su poginuli u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Rumuniji

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Privatna arhiva ||

Čitav fudbalski svet potresla je tragedija i stravična saobraćajna nesreća u kojoj je poginulo sedam navijača PAOK-a.

Njihov kombi je u blizini Temišvara prilikom preticanja iznenada skrenuo u suprotnu traku i u punoj brzini udario u šleper.

Pristalice PAOK-a su krenule u Francusku, gde je njihov tim igrao protiv Liona u Ligi Evrope.

Kako javlja grčka Prototema, poginuli navijači su svoju ušteđevinu iskoristili za put na ovo evropsko gostovanje, gde su na putu tragično izgubili živote.

Pored sedam poginulih, još tri osobe su povređene u udesu.

Foto: Privatna arhiva

Prototema je sada objavila i identitet svih poginulih.

Foto: Privatna arhiva

U pitanju su 31-godišnji Hristos iz Poličnija u Solunu, koji je bio posebno voljen u zapadnom delu grada, gde je radio u raznim ugostiteljskim objektima. Radio je da bi izdržavao roditelje, a sa novcem koji bi mu preostao je putovao na utakmice PAOK-a na gostovanjima.

Foto: Privatna arhiva

Među popginulima je i Vaksos, koji je poreklom iz Gruzije, a koji je započeo ovaj "put smrti" iz Katerinija. Redovno je išao na utakmice PAOK-a na Tumbi, a ovo mu je bilo prvo evropsko gostovanje, nažalost, i poslednje.

Trojica poginulih navijača su iz Aleksandrije Imatije. Vasilis, koji je rođen u Albaniji. Takođe, tu su bili i njegovi prijatelji, Konstantinos i Dimitris. Bili su nerazdvojni na tribini i zajedno su se ukrcali u crni kombi, koji ih je odveo u smrt.

Autor: S.M.

